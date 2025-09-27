Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа узнал экстренные новости от Алонсо. Они не сыграют против Атлетико
Испания
27 сентября 2025, 03:30 |
128
0

Куртуа узнал экстренные новости от Алонсо. Они не сыграют против Атлетико

Наставник «бланкос» планирует три изменения в составе команды

27 сентября 2025, 03:30 |
128
0
Куртуа узнал экстренные новости от Алонсо. Они не сыграют против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо определился, какие игроки не смогут сыграть в следующем матче против «Атлетико» и в первую очередь поделился новостями с Тибо Куртуа.

По информации El Nacional, в стартовый состав «королевского клуба» вернется Орельен Чуамени, а место в защите снова займут Дани Карвахаль и Эдер Милитао. Фран Гарсия, Рауль Асенсио и Дани Себальос останутся в запасе.

Матч «Атлетико» – «Реал» пройдет 27 сентября в 17:15 по Киеву.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.

По теме:
ФОТО. 55-летний экс-вратарь сборной Испании женится в третий раз
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хаби Алонсо Тибо Куртуа Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Атлетико Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26 сентября 2025, 08:01 1
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому

Луис Ортис хочет именитого соперника

ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Хватит уже, нужно совершенствоваться»
Футбол | 27 сентября 2025, 01:18 0
ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Хватит уже, нужно совершенствоваться»
ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Хватит уже, нужно совершенствоваться»

Тренер не считает, что все проблемы команды нужно вешать на Артема

Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Футбол | 26.09.2025, 04:04
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26.09.2025, 05:21
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр
Футбол | 26.09.2025, 19:55
С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр
С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 145
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
26.09.2025, 12:59 11
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем