Куртуа узнал экстренные новости от Алонсо. Они не сыграют против Атлетико

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо определился, какие игроки не смогут сыграть в следующем матче против «Атлетико» и в первую очередь поделился новостями с Тибо Куртуа.

По информации El Nacional, в стартовый состав «королевского клуба» вернется Орельен Чуамени, а место в защите снова займут Дани Карвахаль и Эдер Милитао. Фран Гарсия, Рауль Асенсио и Дани Себальос останутся в запасе.

Матч «Атлетико» – «Реал» пройдет 27 сентября в 17:15 по Киеву.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.