Испания04 сентября 2025, 00:21 |
386
0
Хаби АЛОНСО: «Ты скоро будешь играть много матчей за Реал»
Тренер продолжит доверять Камавинге после травмы
Главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.
«Ты будешь играть много матчей за «Реал». Мне нравится твой стиль игры — физический и очень качественный», — отметил Хаби Алонсо.
Камавинга пропустил старт сезона чемпионата Испании по футболу из-за травмы правой лодыжки.
В прошлом сезоне французский хавбек Эдуардо Камавинга провел 35 матчей, в которых забил два гола и отметился двумя результативными передачами.
