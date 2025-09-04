Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Хаби АЛОНСО: «Ты скоро будешь играть много матчей за Реал»

Тренер продолжит доверять Камавинге после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.

«Ты будешь играть много матчей за «Реал». Мне нравится твой стиль игры — физический и очень качественный», — отметил Хаби Алонсо.

Камавинга пропустил старт сезона чемпионата Испании по футболу из-за травмы правой лодыжки.

В прошлом сезоне французский хавбек Эдуардо Камавинга провел 35 матчей, в которых забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

Эдуардо Камавинга Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
