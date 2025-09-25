Мадридский Реал имеет самый дорогой состав полузащитников

Мадридский «Реал» имеет самых дорогих полузащитников по суммарной рыночной стоимости среди всех клубов – 670 млн евро.

Ближайшие к «Реалу» команды в этом рейтинге имеют существенно более дешевый реестр игроков: «Ливерпуль» – 532 млн евро, «Барселона» – 530 млн евро.

Топ-10 клубов с самым дорогим составом полузащитников

670 млн евро – Реал (7)

532 млн евро – Ливерпуль (9)

530 млн евро – Барселона (9)

505 млн евро – Челси (10)

498 млн евро – Арсенал (9)

430 млн евро – ПСЖ (7)

386 млн евро – Бавария (8)

383 млн евро – Манчестер Сити (9)

351 млн евро – Ньюкасл (8)

337 млн евро – Тоттенхэм (9)

* В скобках – количество полузащитников в команде.

Как мы уже сообщали ранее, «Арсенал» имеет самую дорогую линию защиты среди всех клубов, а тот же «Реал» – самых дорогих атакующих игроков.