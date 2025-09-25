Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 сентября 2025, 16:33 | Обновлено 25 сентября 2025, 16:34
Мадридский Реал имеет самый дорогой состав полузащитников

Общая стоимость линии полузащиты команды составляет 670 млн евро

Мадридский Реал имеет самый дорогой состав полузащитников
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» имеет самых дорогих полузащитников по суммарной рыночной стоимости среди всех клубов – 670 млн евро.

Ближайшие к «Реалу» команды в этом рейтинге имеют существенно более дешевый реестр игроков: «Ливерпуль» – 532 млн евро, «Барселона» – 530 млн евро.

Топ-10 клубов с самым дорогим составом полузащитников

  • 670 млн евро – Реал (7)
  • 532 млн евро – Ливерпуль (9)
  • 530 млн евро – Барселона (9)
  • 505 млн евро – Челси (10)
  • 498 млн евро – Арсенал (9)
  • 430 млн евро – ПСЖ (7)
  • 386 млн евро – Бавария (8)
  • 383 млн евро – Манчестер Сити (9)
  • 351 млн евро – Ньюкасл (8)
  • 337 млн евро – Тоттенхэм (9)

* В скобках – количество полузащитников в команде.

Как мы уже сообщали ранее, «Арсенал» имеет самую дорогую линию защиты среди всех клубов, а тот же «Реал» – самых дорогих атакующих игроков.

