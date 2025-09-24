Арсенал – лидер рейтинга клубов с самыми дорогими линиями защиты
Суммарная стоимость защитников «канониров» превышает 400 млн евро
Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих линий защиты. Лидером рейтинга стал лондонский «Арсенал» – 415 млн евро.
Вторым в этом рейтинге идет «ПСЖ» (343 млн евро), третьим – «Челси» (312 млн евро).
Клубы с самой дорогой суммарной рыночной стоимостью игроков защиты
- 415 млн евро – Арсенал (8)
- 343 млн евро – ПСЖ (8)
- 312 млн евро – Челси (11)
- 306 млн евро – Реал (10)
- 300 млн евро – Манчестер Сити (7)
- 295 млн евро – Тоттенхэм (10)
- 282 млн евро – Барселона (7)
- 278 млн евро – Бавария (9)
- 269 млн евро – Интер (10)
- 265 млн евро – Ливерпуль (9)
В скобках – количество защитников в команде.
Если же говорить о списке самых дорогих линий атак, то лидером в нем является мадридский «Реал».
