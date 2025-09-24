Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – лидер рейтинга клубов с самыми дорогими линиями защиты
Англия
24 сентября 2025, 16:45 |
192
0

Арсенал – лидер рейтинга клубов с самыми дорогими линиями защиты

Суммарная стоимость защитников «канониров» превышает 400 млн евро

24 сентября 2025, 16:45 |
192
0
Арсенал – лидер рейтинга клубов с самыми дорогими линиями защиты
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих линий защиты. Лидером рейтинга стал лондонский «Арсенал» – 415 млн евро.

Вторым в этом рейтинге идет «ПСЖ» (343 млн евро), третьим – «Челси» (312 млн евро).

Клубы с самой дорогой суммарной рыночной стоимостью игроков защиты

  • 415 млн евро – Арсенал (8)
  • 343 млн евро – ПСЖ (8)
  • 312 млн евро – Челси (11)
  • 306 млн евро – Реал (10)
  • 300 млн евро – Манчестер Сити (7)
  • 295 млн евро – Тоттенхэм (10)
  • 282 млн евро – Барселона (7)
  • 278 млн евро – Бавария (9)
  • 269 млн евро – Интер (10)
  • 265 млн евро – Ливерпуль (9)

В скобках – количество защитников в команде.

Если же говорить о списке самых дорогих линий атак, то лидером в нем является мадридский «Реал».

По теме:
Палмер сравнялся с иконой Челси по результатам голосования за ЗМ
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Мадридский Реал при Хаби Алонсо выиграл все матчи в текущем сезоне
Transfermarkt Арсенал Лондон финансы статистика ПСЖ Челси Реал Мадрид Манчестер Сити Тоттенхэм Барселона Бавария Интер Милан Ливерпуль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23 сентября 2025, 20:49 0
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»

Роман оценил невероятный старт сезона по исполнению ковалевского «Колоса»

Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24 сентября 2025, 10:10 56
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас

Валерий Василенко считает, что если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать  

Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
Футбол | 24.09.2025, 17:23
Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем