Арсенал – лидер рейтинга клубов с самыми дорогими линиями защиты

Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих линий защиты. Лидером рейтинга стал лондонский «Арсенал» – 415 млн евро.

Вторым в этом рейтинге идет «ПСЖ» (343 млн евро), третьим – «Челси» (312 млн евро).

Клубы с самой дорогой суммарной рыночной стоимостью игроков защиты

415 млн евро – Арсенал (8)

343 млн евро – ПСЖ (8)

312 млн евро – Челси (11)

306 млн евро – Реал (10)

300 млн евро – Манчестер Сити (7)

295 млн евро – Тоттенхэм (10)

282 млн евро – Барселона (7)

278 млн евро – Бавария (9)

269 млн евро – Интер (10)

265 млн евро – Ливерпуль (9)

В скобках – количество защитников в команде.

Если же говорить о списке самых дорогих линий атак, то лидером в нем является мадридский «Реал».