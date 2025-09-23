Мадридский Реал имеет самую дорогую линию атаки среди всех клубов
Кто еще входит в топ-10 клубов с самой дорогой стоимостью атакующих игроков?
Очередной интересный рейтинг опубликовал известный статистический портал Transfermarkt.
Была опубликована десятка команд с самой дорогой суммарной рыночной стоимостью атакующих игроков.
Мадридский «Реал» занял первое место в данном рейтинге – 553 млн евро.
Клубы с наибольшей суммарной рыночной стоимостью атакующих игроков
- 553 млн евро – «Реал» (7)
- 525 млн евро – «Манчестер Сити» (7)
- 439 млн евро – «Арсенал» (8)
- 408 млн евро – «ПСЖ» (7)
- 400 млн евро – «Барселона» (6)
- 329 млн евро – «Ливерпуль» (5)
- 323 млн евро – «Челси» (10)
- 317 млн евро – «Бавария» (5)
- 310 млн евро – «Атлетико» (9)
- 265 млн евро – «Манчестер Юнайтед» (6)
В скобках – количество атакующих игроков.
