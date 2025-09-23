Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мадридский Реал имеет самую дорогую линию атаки среди всех клубов
Мадридский Реал имеет самую дорогую линию атаки среди всех клубов

Кто еще входит в топ-10 клубов с самой дорогой стоимостью атакующих игроков?

Мадридский Реал имеет самую дорогую линию атаки среди всех клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе

Очередной интересный рейтинг опубликовал известный статистический портал Transfermarkt.

Была опубликована десятка команд с самой дорогой суммарной рыночной стоимостью атакующих игроков.

Мадридский «Реал» занял первое место в данном рейтинге – 553 млн евро.

Клубы с наибольшей суммарной рыночной стоимостью атакующих игроков

  • 553 млн евро – «Реал» (7)
  • 525 млн евро – «Манчестер Сити» (7)
  • 439 млн евро – «Арсенал» (8)
  • 408 млн евро – «ПСЖ» (7)
  • 400 млн евро – «Барселона» (6)
  • 329 млн евро – «Ливерпуль» (5)
  • 323 млн евро – «Челси» (10)
  • 317 млн евро – «Бавария» (5)
  • 310 млн евро – «Атлетико» (9)
  • 265 млн евро – «Манчестер Юнайтед» (6)

В скобках – количество атакующих игроков.

