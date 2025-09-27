Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это было самое жесткое увольнение тренера»

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти вспомнил, как его уволили из «Баварии» в 2017 году после поражения от «ПСЖ» в групповом этапе Лиги чемпионов (0:3).

«В матче с «ПСЖ» я изменил тактику, сделав ставку на атаки через центр и позволив защитникам играть выше. Это оказалось ошибкой — мы пропустили уже на второй минуте и проиграли 0:3, потерпев самое крупное поражение «Баварии» в ЛЧ за 21 год.

На следующий день руководство решило, что проблема во мне. Это было самое жесткое увольнение в моей карьере. После моего ухода команда дошла до полуфинала и проиграла «Реалу», — отметил Карло Анчелотти.

