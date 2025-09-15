Анчелотти назвал клуб, в который пойдет после Бразилии. Там играет украинец

Титулованный итальянский тренер Карло Анчелотти выбрал клуб, который готов возглавить после завершения сотрудничества со сборной Бразилии.

«После сборной Бразилии я готов тренировать только одну футбольную команду – мадридский «Реал», – сказал Карло Анчелотти.

Контракт Анчелотти со сборной Бразилии рассчитан до завершения чемпионата мира по футболу 2026 года.

Анчелотти уже дважды назначался тренером «Реала» и за этот период выиграл три Лиги чемпионов.

