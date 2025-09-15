Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти назвал клуб, в который пойдет после Бразилии. Там играет украинец
Испания
15 сентября 2025, 21:05 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:10
1044
0

Анчелотти назвал клуб, в который пойдет после Бразилии. Там играет украинец

Карло готов вернуться в Мадрид

15 сентября 2025, 21:05 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:10
1044
0
Анчелотти назвал клуб, в который пойдет после Бразилии. Там играет украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Титулованный итальянский тренер Карло Анчелотти выбрал клуб, который готов возглавить после завершения сотрудничества со сборной Бразилии.

«После сборной Бразилии я готов тренировать только одну футбольную команду – мадридский «Реал», – сказал Карло Анчелотти.

Контракт Анчелотти со сборной Бразилии рассчитан до завершения чемпионата мира по футболу 2026 года.

Анчелотти уже дважды назначался тренером «Реала» и за этот период выиграл три Лиги чемпионов.

Ранее тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал поражение своих подопечных в матче с Боливией, который состоялся в рамках квалификации чемпионата мира.

По теме:
Хаби Алонсо выбрал вратаря на первый матч Лиги чемпионов 2025/26
Реал Мадрид – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ВЕРНИДУБ: «Зачем все это пишут? Я с ним трижды разговаривал. Шутка»
Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу назначение тренера Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Бокс | 15 сентября 2025, 05:36 1
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом

Теренс стал абсолютным чемпионом мира

Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 15 сентября 2025, 21:23 0
Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Футбол | 15.09.2025, 15:25
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Бокс | 15.09.2025, 06:14
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем