Анчелотти назвал клуб, в который пойдет после Бразилии. Там играет украинец
Карло готов вернуться в Мадрид
Титулованный итальянский тренер Карло Анчелотти выбрал клуб, который готов возглавить после завершения сотрудничества со сборной Бразилии.
«После сборной Бразилии я готов тренировать только одну футбольную команду – мадридский «Реал», – сказал Карло Анчелотти.
Контракт Анчелотти со сборной Бразилии рассчитан до завершения чемпионата мира по футболу 2026 года.
Анчелотти уже дважды назначался тренером «Реала» и за этот период выиграл три Лиги чемпионов.
Ранее тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал поражение своих подопечных в матче с Боливией, который состоялся в рамках квалификации чемпионата мира.
