Неожиданный трансфер. Реал может подписать полузащитника английского гранда

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, 26-летний футболист может вернуться в мадридский гранд, за который выступал с 2017 по 2021 год.

В прошедшем сезоне Мартин Эдегор провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звезде «Реала» установили ультиматум.