Звезде Реала установили ультиматум. Гранды следят за ситуацией

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус может покинуть клуб летом. ОБ этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «Реал» проинформировал 25-летнего футболиста, что если он не продлит контракт, который истекает летом 2027 года, то покинет клуб по окончанию сезона. Об этом проинформированы «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «ПСЖ».

Винисиусом также интересуются в Саудовской Аравии, но бразилец намерен остаться в европейском футболе.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на одного из лучших игроков мира.