Звезде Реала установили ультиматум. Гранды следят за ситуацией
Винисиус может покинуть испанский клуб
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус может покинуть клуб летом. ОБ этом сообщает TBR Football.
По информации источника, «Реал» проинформировал 25-летнего футболиста, что если он не продлит контракт, который истекает летом 2027 года, то покинет клуб по окончанию сезона. Об этом проинформированы «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «ПСЖ».
Винисиусом также интересуются в Саудовской Аравии, но бразилец намерен остаться в европейском футболе.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на одного из лучших игроков мира.
