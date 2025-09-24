Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Звезде Реала установили ультиматум. Гранды следят за ситуацией
Испания
Звезде Реала установили ультиматум. Гранды следят за ситуацией

Винисиус может покинуть испанский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус может покинуть клуб летом. ОБ этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «Реал» проинформировал 25-летнего футболиста, что если он не продлит контракт, который истекает летом 2027 года, то покинет клуб по окончанию сезона. Об этом проинформированы «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «ПСЖ».

Винисиусом также интересуются в Саудовской Аравии, но бразилец намерен остаться в европейском футболе.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на одного из лучших игроков мира.

