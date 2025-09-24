Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юный украинец впервые попал в заявку на матч Ла Лиги. У его команды – ничья
Чемпионат Испании
Хетафе
24.09.2025 20:00 – FT 1 : 1
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:37
295
0

Юный украинец впервые попал в заявку на матч Ла Лиги. У его команды – ничья

Никита Александров находился в резервном составе Хетафе на игру с Алавесом

24 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:37
295
0
Юный украинец впервые попал в заявку на матч Ла Лиги. У его команды – ничья
ФК Хетафе. Никита Александров

Юный украинец Никита Александров впервые попал в заявку Хетафе на матч Ла Лиги.

20-летний украинский форвард находился в резервном составе Хетафе на игру с Алавесом (1:1).

В июле 2025 года Никита перешел из Вильярреала в статусе свободного агента. В Украине он играл за молодежные команды Динамо и Днепра-1.

В матче 6-го тура Ла Лиги команды обменялись забитыми голами во втором тайме, и игра завершилась вничью.

Ла Лига. 6-й тур, 24 сентября

Хетафе – Алавес – 1:1

Голы: Мауро Арамбарри, 63 – Андер Гевара, 71

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 6 6 0 0 14 - 3 27.09.25 17:15 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид 18
2 Барселона 5 4 1 0 16 - 3 25.09.25 22:30 Реал Овьедо - Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12 - 5 27.09.25 22:00 Вильярреал - Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10 - 9 26.09.25 22:00 Жирона - Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол 11
5 Атлетик Бильбао 6 3 1 2 7 - 7 27.09.25 22:00 Вильярреал - Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7 - 8 27.09.25 15:00 Хетафе - Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе 10
7 Эльче 5 2 3 0 7 - 4 25.09.25 20:30 Осасуна - Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 9
8 Бетис 6 2 3 1 9 - 7 28.09.25 22:00 Бетис - Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес 9
9 Алавес 6 2 2 2 6 - 6 27.09.25 19:30 Мальорка - Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес 8
10 Валенсия 6 2 2 2 8 - 10 29.09.25 22:00 Валенсия - Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия 8
11 Севилья 6 2 1 3 10 - 10 28.09.25 15:00 Райо Вальекано - Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе 7
12 Атлетико Мадрид 5 1 3 1 6 - 5 24.09.25 22:30 Атлетико Мадрид - Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4 - 4 25.09.25 20:30 Осасуна - Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 6
14 Райо Вальекано 5 1 2 2 5 - 6 24.09.25 22:30 Атлетико Мадрид - Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 5
15 Сельта 6 0 5 1 5 - 7 28.09.25 17:15 Эльче - Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта 5
16 Леванте 6 1 1 4 10 - 13 27.09.25 15:00 Хетафе - Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1 - 8 25.09.25 22:30 Реал Овьедо - Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5 - 9 24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 2
19 Мальорка 5 0 2 3 5 - 10 24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 2
20 Жирона 6 0 2 4 3 - 16 26.09.25 22:00 Жирона - Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона 2
Полная таблица

По теме:
Бетис – Ноттингем Форест. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Мбаппе обошел легенду Реала по количеству голов в Ла Лиге
ВИДЕО. Семидесятимиллионный новичок Арсенала забил первый гол за клуб
Никита Александров Хетафе Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мауро Арамбарри видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24 сентября 2025, 12:06 18
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»

Олег рассказал о разговоре с Григорием Суркисом после ЧМ-2006

Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Футбол | 24 сентября 2025, 16:18 20
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»

Педро Соареш раскрыл планы нового тренера Бенфики по отношению к украинцу

Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы
Футбол | 24.09.2025, 21:50
Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы
Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 137
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем