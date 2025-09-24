Юный украинец впервые попал в заявку на матч Ла Лиги. У его команды – ничья

Юный украинец Никита Александров впервые попал в заявку Хетафе на матч Ла Лиги.

20-летний украинский форвард находился в резервном составе Хетафе на игру с Алавесом (1:1).

В июле 2025 года Никита перешел из Вильярреала в статусе свободного агента. В Украине он играл за молодежные команды Динамо и Днепра-1.

В матче 6-го тура Ла Лиги команды обменялись забитыми голами во втором тайме, и игра завершилась вничью.

Ла Лига. 6-й тур, 24 сентября

Хетафе – Алавес – 1:1

Голы: Мауро Арамбарри, 63 – Андер Гевара, 71

Турнирная таблица