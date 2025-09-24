Юный украинец впервые попал в заявку на матч Ла Лиги. У его команды – ничья
Никита Александров находился в резервном составе Хетафе на игру с Алавесом
Юный украинец Никита Александров впервые попал в заявку Хетафе на матч Ла Лиги.
20-летний украинский форвард находился в резервном составе Хетафе на игру с Алавесом (1:1).
В июле 2025 года Никита перешел из Вильярреала в статусе свободного агента. В Украине он играл за молодежные команды Динамо и Днепра-1.
В матче 6-го тура Ла Лиги команды обменялись забитыми голами во втором тайме, и игра завершилась вничью.
Ла Лига. 6-й тур, 24 сентября
Хетафе – Алавес – 1:1
Голы: Мауро Арамбарри, 63 – Андер Гевара, 71
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|6
|6
|0
|0
|14 - 3
|27.09.25 17:15 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид
|18
|2
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|25.09.25 22:30 Реал Овьедо - Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона
|13
|3
|Вильярреал
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|27.09.25 22:00 Вильярреал - Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона
|13
|4
|Эспаньол
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|26.09.25 22:00 Жирона - Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол
|11
|5
|Атлетик Бильбао
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|27.09.25 22:00 Вильярреал - Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано
|10
|6
|Хетафе
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|27.09.25 15:00 Хетафе - Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе
|10
|7
|Эльче
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|25.09.25 20:30 Осасуна - Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис
|9
|8
|Бетис
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|28.09.25 22:00 Бетис - Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес
|9
|9
|Алавес
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|27.09.25 19:30 Мальорка - Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес
|8
|10
|Валенсия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|29.09.25 22:00 Валенсия - Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия
|8
|11
|Севилья
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|28.09.25 15:00 Райо Вальекано - Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе
|7
|12
|Атлетико Мадрид
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|24.09.25 22:30 Атлетико Мадрид - Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид
|6
|13
|Осасуна
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|25.09.25 20:30 Осасуна - Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна
|6
|14
|Райо Вальекано
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|24.09.25 22:30 Атлетико Мадрид - Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано
|5
|15
|Сельта
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|28.09.25 17:15 Эльче - Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта
|5
|16
|Леванте
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|27.09.25 15:00 Хетафе - Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона
|4
|17
|Реал Овьедо
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|25.09.25 22:30 Реал Овьедо - Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо
|3
|18
|Реал Сосьедад
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
|2
|19
|Мальорка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона
|2
|20
|Жирона
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|26.09.25 22:00 Жирона - Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона
|2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег рассказал о разговоре с Григорием Суркисом после ЧМ-2006
Педро Соареш раскрыл планы нового тренера Бенфики по отношению к украинцу