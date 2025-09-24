Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хетафе – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Хетафе
24.09.2025 20:00 - : -
Алавес
Испания
Хетафе – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 сентября и начнется в 20:00 по Киеву

Хетафе – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Алавесом».

По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Достаточно неплохо начала сезон испанская команда. В чемпионате «Хетафе» уже смогло одолеть «Севилью», «Сельту» и «Реал Овьедо», однако дважды потерпело поражение 3:0 против «Валенсии» и «Барселоны». 9 набранных зачетных баллов позволяют клубу находиться на 8 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Летом коллектив потерял лидеров – Альдерете и Уче, но пока даже без них «Хетафе» показывает достаточную игру.

Алавес

Аутсайдер в прошлом розыгрыше чемпионата довольно неплохо начал текущий сезон. «Алавес» уже смог победить «Леванте» и «Атлетик», сыграть вничью с «Атлетико» и дважды потерпеть поражение против «Севильи» и «Бетиса». С 7 набранными очками испанцы занимают 11-ю строчку турнирной таблицы.

Личные встречи

В последних 5 играх между командами преимущество имеет «Хетафе» – на счету команды 3 победы. Еще 1 выигрыш получил «Алавес», а 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • Ни в одном из последних 4-х матчах между коллективами не было забито больше, чем 2 гола. За это время 3 поединка завершились со счетом 1:0.
  • Лишь в 1 из последних 15 поединков Ла Лиги «Алавес» забил более 1 мяча.
  • В последних 7-х домашних играх «Хетафе» одержали всего 1 победу.

Возможные стартовые составы

  • Хетафе: Сория – Давинчи, Рико, Дуарте, Джене, Фемения – Арамбарри, Милья, Мартин – Майораль, где Коста
  • Алавес: Сивера – Диарра, Теналья, Гарсес, Хонни – Аленья, Бланко, Ибаньес – Гуриди, Бое, Висенте

Прогноз

В последних играх редко забивали большое количество голов, так что букмекерские конторы считают, что это может повториться снова. Я поставлю на тотале меньше 1.5. Букмекерская компания betking оценивает возможность такого результата коэффициентом 1.93.

Прогноз Sport.ua
Хетафе
24 сентября 2025 -
20:00
Алавес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
