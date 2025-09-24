ВИДЕО. Шедевр от шпор. Тоттенхэм забил эффектный гол в Кубке лиги
Жоау Пальинья умудрился забить гол ударом через себя
24 сентября в Кубке английской лиги между собой играют Тоттенхэм и Донкастер.
Матч начался в 21:45 по киевскому времени.
«Шпоры» довольно быстро вышли вперед, забив шедевр в дебюте матча.
На 14-й минуте Хави Симонс едва не оформил сухой лист с углового, а уже через несколько секунд Жоау Пальинья умудрился забить гол, отправив мяч в сетку ворот ударом через себя.
Уже через три минуты «шпоры» забили во второй раз – автогол на счету Джея Макгарта.
