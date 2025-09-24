24 сентября в Кубке английской лиги между собой играют Тоттенхэм и Донкастер.

Матч начался в 21:45 по киевскому времени.

«Шпоры» довольно быстро вышли вперед, забив шедевр в дебюте матча.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 14-й минуте Хави Симонс едва не оформил сухой лист с углового, а уже через несколько секунд Жоау Пальинья умудрился забить гол, отправив мяч в сетку ворот ударом через себя.

Уже через три минуты «шпоры» забили во второй раз – автогол на счету Джея Макгарта.

ВИДЕО. Шедевр от шпор. Тоттенхэм забил эффектный гол в Кубке лиги