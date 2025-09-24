Олег ШАНДРУК: «Задача сейчас – сделать определенные выводы»

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук прокомментировал вылет из Кубка Украины. Красно-черные уступили второлиговому «Локомотиву».

«К сожалению, мы сегодня действительно не наиграли на проход дальше в кубке. И это очень огорчает. Сейчас все разочарованы. Но, знаете, не так много времени сейчас прошло после игры, чтобы какую-то оценку давать произошедшему. Эмоциональное состояние немного не то. Хочу поздравить соперника, потому что это для них уже вторая премьерлиговая команда, в которую они пришли в кубке.

Ну, а мы двигаемся дальше. Наша задача сейчас – сделать определенные выводы. Сегодня большую ротацию сделали, получили информацию об игроках, которые меньше игрового времени имели в предыдущих матчах и уже готовимся к поединку с Полесьем.

Будем готовиться по стандартной программе. У нас есть атака, оборона, стандарты. К сожалению, мы потеряли еще одного игрока центра поля. Пока не знаю сколько. В прошлой игре повреждение получил Дмитрий Клец, сейчас Игорь Харатин. Это добавляет нам головную боль».