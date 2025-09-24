Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШАНДРУК: «Задача сейчас – сделать определенные выводы»
Кубок Украины
24 сентября 2025, 20:39 | Обновлено 24 сентября 2025, 20:40
226
0

Олег ШАНДРУК: «Задача сейчас – сделать определенные выводы»

«Верес» уступил столичному «Локомотиву»

24 сентября 2025, 20:39 | Обновлено 24 сентября 2025, 20:40
226
0
Олег ШАНДРУК: «Задача сейчас – сделать определенные выводы»
ФК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук прокомментировал вылет из Кубка Украины. Красно-черные уступили второлиговому «Локомотиву».

«К сожалению, мы сегодня действительно не наиграли на проход дальше в кубке. И это очень огорчает. Сейчас все разочарованы. Но, знаете, не так много времени сейчас прошло после игры, чтобы какую-то оценку давать произошедшему. Эмоциональное состояние немного не то. Хочу поздравить соперника, потому что это для них уже вторая премьерлиговая команда, в которую они пришли в кубке.

Ну, а мы двигаемся дальше. Наша задача сейчас – сделать определенные выводы. Сегодня большую ротацию сделали, получили информацию об игроках, которые меньше игрового времени имели в предыдущих матчах и уже готовимся к поединку с Полесьем.

Будем готовиться по стандартной программе. У нас есть атака, оборона, стандарты. К сожалению, мы потеряли еще одного игрока центра поля. Пока не знаю сколько. В прошлой игре повреждение получил Дмитрий Клец, сейчас Игорь Харатин. Это добавляет нам головную боль».

По теме:
Козловский отблагодарил игроков Руха после разгрома Полесья в Кубке Украины
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Футбол уже такой, что никого легко не обыграешь»
Кубок Украины по футболу Верес Ровно Локомотив Киев Олег Шандрук пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Футбол | 24 сентября 2025, 15:47 19
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти

После ничьей в основное время победителя пришлось определять в серии 11-метровых ударов

В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Бокс | 24 сентября 2025, 04:01 0
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха

Келлерман считает, что Александру стоит сразиться с Мозесом Итаумой

Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Футбол | 24.09.2025, 20:45
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Бокс | 24.09.2025, 07:54
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23.09.2025, 22:16
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 137
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем