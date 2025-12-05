Шахтер продает билеты на матч ЛК в Кракове с хорватской Риекой

Шахтер призывает поддержать команду в заключительном матче 2025 года.

Донецкая команда сыграет против хорватской Риеки в польском Кракове.

Игра 6-го тура Лиги конференций состоится на городском стадионе имени Хенрика Реймана 18 декабря в 22:00 по Киеву (21:00 CET).

Купить билеты можно на официальном сайте горняков.

После 4 туров Шахтер имеет 9 очков из 12 и занимает 4 место в турнирной таблице.