Лига конференций05 декабря 2025, 05:23
28
0
Шахтер продает билеты на матч ЛК в Кракове с хорватской Риекой
Горняки занимают 4-е место в турнирной таблице за два тура до конца этапа лиги
Шахтер призывает поддержать команду в заключительном матче 2025 года.
Донецкая команда сыграет против хорватской Риеки в польском Кракове.
Игра 6-го тура Лиги конференций состоится на городском стадионе имени Хенрика Реймана 18 декабря в 22:00 по Киеву (21:00 CET).
Купить билеты можно на официальном сайте горняков.
После 4 туров Шахтер имеет 9 очков из 12 и занимает 4 место в турнирной таблице.
