Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
05 декабря 2025, 05:23 | Обновлено 05 декабря 2025, 05:31
Шахтер продает билеты на матч ЛК в Кракове с хорватской Риекой

Горняки занимают 4-е место в турнирной таблице за два тура до конца этапа лиги

ФК Шахтер

Шахтер призывает поддержать команду в заключительном матче 2025 года.

Донецкая команда сыграет против хорватской Риеки в польском Кракове.

Игра 6-го тура Лиги конференций состоится на городском стадионе имени Хенрика Реймана 18 декабря в 22:00 по Киеву (21:00 CET).

Купить билеты можно на официальном сайте горняков.

После 4 туров Шахтер имеет 9 очков из 12 и занимает 4 место в турнирной таблице.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
