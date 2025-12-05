Фанаты Атлетика оскорбили игроков Реала – Ла Лига реагирует

Ла Лига направила жалобу относительно поведения болельщиков «Атлетика» во время матча против «Реала» (0:3).

Уже на первой минуте встречи фанаты команды из Бильбао начали скандировать оскорбительные выражения в адрес «Реал Мадрида» – «Puta Real Madrid, puta Real Madrid!».

По ходу игры трижды звучали оскорбления в адрес вингера мадридцев Винисиуса Жуниора: на 19-й, 57-й и 76-й минутах с трибун доносились выкрики «дурак, дурак» и «Винисиус – придурок, Винисиус – придурок».

На 55-й минуте часть болельщиков скандировала в сторону Асенсио фразу «Асенсио, умри, Асенсио – насильник».

Отмечается, что подобные кричалки исходили только с сектора активных фанатов. Остальная публика «Атлетика» вела себя корректно.