Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Родриго не забивает уже 31 матч за Реал. У кого в XXI веке серия длиннее?
Испания
04 декабря 2025, 14:37
Родриго не забивает уже 31 матч за Реал. У кого в XXI веке серия длиннее?

Вспомним самые длинные голевые засухи атакующих игроков «сливочных» в этом столетии

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский игрок Реала Родриго не может забить за клуб уже в 31 матче подряд во всех турнирах.

Данная голевая засуха является одной из самых длинных в клубе среди атакующих игроков в XXI веке.

Большее количество матчей подряд без голов имели лишь трое футболистов: Иско (41), Луиш Фигу (33) и Рафаэль ван дер Ваарт (33).

Самые длинные безголевые серии игроков Реала в XXI веке

  • 41 – Иско (Испания)
  • 33 – Луиш Фигу (Португалия)
  • 33 – Рафаэль ван дер Ваарт (Нидерланды)
  • 31 – Родриго (Бразилия)*
  • 31 – Мариано Диас (Доминиканская Республика)
  • 30 – Мариано Диас (Доминиканская Республика)
  • 27 – Родриго (Бразилия)
  • 25 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 25 – Браим Диас (Марокко)
  • 25 – Рауль (Испания)

* – активная серия

Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Атлетик - Реал статистика Родриго Гоес
