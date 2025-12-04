Родриго не забивает уже 31 матч за Реал. У кого в XXI веке серия длиннее?

Бразильский игрок Реала Родриго не может забить за клуб уже в 31 матче подряд во всех турнирах.

Данная голевая засуха является одной из самых длинных в клубе среди атакующих игроков в XXI веке.

Большее количество матчей подряд без голов имели лишь трое футболистов: Иско (41), Луиш Фигу (33) и Рафаэль ван дер Ваарт (33).

Самые длинные безголевые серии игроков Реала в XXI веке

41 – Иско (Испания)

33 – Луиш Фигу (Португалия)

33 – Рафаэль ван дер Ваарт (Нидерланды)

31 – Родриго (Бразилия)*

31 – Мариано Диас (Доминиканская Республика)

30 – Мариано Диас (Доминиканская Республика)

27 – Родриго (Бразилия)

25 – Винисиус Жуниор (Бразилия)

25 – Браим Диас (Марокко)

25 – Рауль (Испания)

* – активная серия