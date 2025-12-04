Испания04 декабря 2025, 14:37 |
224
0
Родриго не забивает уже 31 матч за Реал. У кого в XXI веке серия длиннее?
Вспомним самые длинные голевые засухи атакующих игроков «сливочных» в этом столетии
04 декабря 2025, 14:37 |
224
0
Бразильский игрок Реала Родриго не может забить за клуб уже в 31 матче подряд во всех турнирах.
Данная голевая засуха является одной из самых длинных в клубе среди атакующих игроков в XXI веке.
Большее количество матчей подряд без голов имели лишь трое футболистов: Иско (41), Луиш Фигу (33) и Рафаэль ван дер Ваарт (33).
Самые длинные безголевые серии игроков Реала в XXI веке
- 41 – Иско (Испания)
- 33 – Луиш Фигу (Португалия)
- 33 – Рафаэль ван дер Ваарт (Нидерланды)
- 31 – Родриго (Бразилия)*
- 31 – Мариано Диас (Доминиканская Республика)
- 30 – Мариано Диас (Доминиканская Республика)
- 27 – Родриго (Бразилия)
- 25 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 25 – Браим Диас (Марокко)
- 25 – Рауль (Испания)
* – активная серия
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 декабря 2025, 08:02 2
Гецко считает, что клуб должен возглавлять тренер с гораздо большим авторитетом
Бокс | 04 декабря 2025, 04:55 12
Сулейман дал добро на бой с Уайлдером
Футбол | 04.12.2025, 08:50
Футбол | 04.12.2025, 09:00
Футбол | 04.12.2025, 15:29
Комментарии 0
Популярные новости
03.12.2025, 04:05 26
02.12.2025, 18:22 1
03.12.2025, 09:15 11
02.12.2025, 23:29 3
03.12.2025, 07:22 3
03.12.2025, 03:02
04.12.2025, 08:23 20
04.12.2025, 05:55 5