Экс-голкипер сборной Испании: «Куртуа – лучший вратарь в истории»

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес назвал Тибо Куртуа лучшим голкипером, которого ему доводилось видеть.

«Это лучший вратарь, которого я когда-либо видел. В этом нет никаких сомнений.

Если мы говорим о нападающих, то тут можно упомянуть Роналдо, Криштиану, Месси, Мбаппе, Марадону... мы не можем однозначно выбрать кого-то одного. У каждого есть свои уникальные достоинства. Но что касается вратарей, я могу уверенно заявить, что он [Куртуа], безусловно, самый лучший, кого я видел в деле.

На мой взгляд, он обладает наилучшим набором качеств для голкипера. Конечно, есть и другие очень сильные вратари, я не умаляю ничьих заслуг. Я не знаю, завоюет ли он столько же титулов, сколько другие, но количество трофеев также зависит от конкретной ситуации и команды.

У нас в Испании также были по-настоящему великие вратари. Икер Касильяс – лучший тому пример, он был невероятен, но я никогда не видел, чтобы кто-то совершал такие невероятные сейвы, как Куртуа», – сказал Канисарес в эфире El Partidazo de COPE.