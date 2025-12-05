Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 декабря 2025, 05:08 |
Экс-голкипер сборной Испании: «Куртуа – лучший вратарь в истории»

Каньисарес в восторге от голкипера Реала

Экс-голкипер сборной Испании: «Куртуа – лучший вратарь в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес назвал Тибо Куртуа лучшим голкипером, которого ему доводилось видеть.

«Это лучший вратарь, которого я когда-либо видел. В этом нет никаких сомнений.

Если мы говорим о нападающих, то тут можно упомянуть Роналдо, Криштиану, Месси, Мбаппе, Марадону... мы не можем однозначно выбрать кого-то одного. У каждого есть свои уникальные достоинства. Но что касается вратарей, я могу уверенно заявить, что он [Куртуа], безусловно, самый лучший, кого я видел в деле.

На мой взгляд, он обладает наилучшим набором качеств для голкипера. Конечно, есть и другие очень сильные вратари, я не умаляю ничьих заслуг. Я не знаю, завоюет ли он столько же титулов, сколько другие, но количество трофеев также зависит от конкретной ситуации и команды.

У нас в Испании также были по-настоящему великие вратари. Икер Касильяс – лучший тому пример, он был невероятен, но я никогда не видел, чтобы кто-то совершал такие невероятные сейвы, как Куртуа», – сказал Канисарес в эфире El Partidazo de COPE.

Сантьяго Каньисарес Тибо Куртуа Реал Мадрид Валенсия Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
