Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Ветеран – о поведении Дубинчака
Ветеран «Динамо» Александр Караваев назвал главного шутника в «Динамо».
«Кто был главным шутником в команде? Конечно, Бущан. Он обожает внимание, всегда может рассказать смешную историю даже несколько раз подряд, и она все равно веселит всех. Он любит пародировать людей — настоящий комик или стендапер.
Что касается того, кто еще мог бы сравниться с ним в этом плане, то это Дубинчак. У него рот просто не закрывается — постоянно говорит и шутит», — сказал Караваев.
Ранее Караваев отреагировал на то, что болельщики освистали Бленуце после дебюта.
