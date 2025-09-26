Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»

Ветеран «Динамо» Александр Караваев назвал главного шутника в «Динамо».

«Кто был главным шутником в команде? Конечно, Бущан. Он обожает внимание, всегда может рассказать смешную историю даже несколько раз подряд, и она все равно веселит всех. Он любит пародировать людей — настоящий комик или стендапер.

Что касается того, кто еще мог бы сравниться с ним в этом плане, то это Дубинчак. У него рот просто не закрывается — постоянно говорит и шутит», — сказал Караваев.

