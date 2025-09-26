Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 05:21 |
1276
1

Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»

Ветеран – о поведении Дубинчака

26 сентября 2025, 05:21 |
1276
1 Comments
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
ФК Динамо. Александр Караваев

Ветеран «Динамо» Александр Караваев назвал главного шутника в «Динамо».

«Кто был главным шутником в команде? Конечно, Бущан. Он обожает внимание, всегда может рассказать смешную историю даже несколько раз подряд, и она все равно веселит всех. Он любит пародировать людей — настоящий комик или стендапер.

Что касается того, кто еще мог бы сравниться с ним в этом плане, то это Дубинчак. У него рот просто не закрывается — постоянно говорит и шутит», — сказал Караваев.

Ранее Караваев отреагировал на то, что болельщики освистали Бленуце после дебюта.

По теме:
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Экс-игрок Динамо: «В киевском клубе иногда оскорбляли легионеров»
Справедливый пенальти? Риццоли объяснил эпизод в матче Динамо – Александрия
Александр Караваев Динамо Киев Владислав Дубинчак Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Бущан
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере
Футбол | 26 сентября 2025, 00:02 8
Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере
Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере

Дарио Срна когда-то мог покинуть «Шахтер» ради топового клуба

Результаты матчей ЛЕ, техническое поражение Кривбасса, травма Цыганкова
Футбол | 26 сентября 2025, 06:00 0
Результаты матчей ЛЕ, техническое поражение Кривбасса, травма Цыганкова
Результаты матчей ЛЕ, техническое поражение Кривбасса, травма Цыганкова

Главные новости за 25 сентября на Sport.ua

Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Футбол | 25.09.2025, 07:38
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Футбол | 25.09.2025, 13:56
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Караваев:У Дубинчака так хорошо открывается рот... 
Ответить
0
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 1
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 89
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 2
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем