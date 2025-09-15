Караваев отреагировал на то, что болельщики освистали Бленуце после дебюта
Александру понятна позиция фанатов
Ветеран киевского клуба Динамо фулбек Александр Караваев прокомментировал дебют форварда Владислава Бленуце в матче против Оболони (2:2).
Новичка из-за его пророссийских постов в соцсетях не приняли болельщики киевлян, которые освистали игрока во время выхода на поле.
«Да, я видел. Это понятная позиция болельщиков, что тут еще говорить. Но это наш игрок, наш партнер по команде, мы должны работать.
Тем более, когда он подписал контракт, то вроде вышло видео, и «Динамо» прокомментировало все», – отметил защитник киевлян.
