Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Караваев отреагировал на то, что болельщики освистали Бленуце после дебюта
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 20:47 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:17
0

Караваев отреагировал на то, что болельщики освистали Бленуце после дебюта

Александру понятна позиция фанатов

Караваев отреагировал на то, что болельщики освистали Бленуце после дебюта
ФК Динамо. Александр Караваев

Ветеран киевского клуба Динамо фулбек Александр Караваев прокомментировал дебют форварда Владислава Бленуце в матче против Оболони (2:2).

Новичка из-за его пророссийских постов в соцсетях не приняли болельщики киевлян, которые освистали игрока во время выхода на поле.

«Да, я видел. Это понятная позиция болельщиков, что тут еще говорить. Но это наш игрок, наш партнер по команде, мы должны работать.

Тем более, когда он подписал контракт, то вроде вышло видео, и «Динамо» прокомментировало все», – отметил защитник киевлян.

Александр Караваев Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Владислав Бленуце
Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
