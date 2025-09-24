109-й за Реал, 7-й против Леванте. Винисиус в очередной раз забил за Реал
Бразилец имеет 8 результативных действий под руководством Хаби Алонсо
В матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Леванте» со счетом 4:1.
Гол и результативную передачу в этом матче отметился Винисиус Жуниор.
Для бразильца этот гол стал уже 7-м в ворота «Леванте» во всех турнирах. Больше голов Винисиус забивал только «Валенсии» и «Осасуне».
Команды, которым Винисиус Жуниор забил больше всего голов в составе Реала
- 9 – Валенсия
- 8 – Осасуна
- 7 – Барселона
- 7 – Леванте
- 5 – Ливерпуль
Винисиус Жуниор под руководством Хаби Алонсо совершил уже 8 результативных действий в 13 матчах (4 гола и 4 ассиста). Больше имеет только Килиан Мбаппе (9 результативных действий в 10 матчах).
В целом для бразильца этот гол стал 109-м за «Реал» во всех турнирах.
Лучшие иностранные бомбардиры Реала в истории
- 450 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 354 – Карим Бензема (Франция)
- 308 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
- 242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 208 – Уго Санчес (Мексика)
- 121 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
- 109 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 106 – Гарет Бэйл (Уэльс)
- 104 – Роналдо (Бразилия)
- 101 – Иван Саморано (Чили)
- 83 – Эктор Риаль (Аргентина)
- 69 – Роберто Карлос (Бразилия)
- 68 – Родриго (Бразилия)
- 66 – Роке Ольсен (Аргентина)
- 64 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 58 – Луис Фигу (Португалия)
- 56 – Хорхе Вальдано (Аргентина)
- 53 – Килиан Мбаппе (Франция)
Times que Vini Jr mais fez gols :— Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) September 23, 2025
⚽🇪🇸 Valencia - 09 gols
⚽🇪🇸 Osasuna - 08 gols
⚽🇪🇸 Levante - 07 gols 🆕
⚽🇪🇸 Barcelona - 07 gols
⚽🏴 Liverpool - 05
Craque? Bom? Superestimado? pic.twitter.com/ZDKAzCGcUp
8 - Vinícius Júnior has been involved in eight goals in 13 games for Xabi Alonso's Real Madrid in all competitions (four goals and four assists), a tally surpassed only by Kylian Mbappé (nine, eight goals and one assist in 10 appearances). Essential. pic.twitter.com/wwVlJVD62w— OptaJose (@OptaJose) September 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этом наставник ПСЖ признался сам
Келлерман считает, что Александру стоит сразиться с Мозесом Итаумой