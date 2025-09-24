Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 109-й за Реал, 7-й против Леванте. Винисиус в очередной раз забил за Реал
Испания
24 сентября 2025, 15:45 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:46
Бразилец имеет 8 результативных действий под руководством Хаби Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Леванте» со счетом 4:1.

Гол и результативную передачу в этом матче отметился Винисиус Жуниор.

Для бразильца этот гол стал уже 7-м в ворота «Леванте» во всех турнирах. Больше голов Винисиус забивал только «Валенсии» и «Осасуне».

Команды, которым Винисиус Жуниор забил больше всего голов в составе Реала

  • 9 – Валенсия
  • 8 – Осасуна
  • 7 – Барселона
  • 7 – Леванте
  • 5 – Ливерпуль

Винисиус Жуниор под руководством Хаби Алонсо совершил уже 8 результативных действий в 13 матчах (4 гола и 4 ассиста). Больше имеет только Килиан Мбаппе (9 результативных действий в 10 матчах).

В целом для бразильца этот гол стал 109-м за «Реал» во всех турнирах.

Лучшие иностранные бомбардиры Реала в истории

  • 450 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 354 – Карим Бензема (Франция)
  • 308 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
  • 242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 208 – Уго Санчес (Мексика)
  • 121 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
  • 109 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 106 – Гарет Бэйл (Уэльс)
  • 104 – Роналдо (Бразилия)
  • 101 – Иван Саморано (Чили)
  • 83 – Эктор Риаль (Аргентина)
  • 69 – Роберто Карлос (Бразилия)
  • 68 – Родриго (Бразилия)
  • 66 – Роке Ольсен (Аргентина)
  • 64 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 58 – Луис Фигу (Португалия)
  • 56 – Хорхе Вальдано (Аргентина)
  • 53 – Килиан Мбаппе (Франция)
Винисиус рассказал, кто научил его бить шведой
11 в текущем сезоне, 388 за карьеру. Килиан Мбаппе забил очередные голы
Мастантуоно – 2-й самый молодой игрок Реала в XXI веке, забивший в Ла Лиге
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
