109-й за Реал, 7-й против Леванте. Винисиус в очередной раз забил за Реал

В матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Леванте» со счетом 4:1.

Гол и результативную передачу в этом матче отметился Винисиус Жуниор.

Для бразильца этот гол стал уже 7-м в ворота «Леванте» во всех турнирах. Больше голов Винисиус забивал только «Валенсии» и «Осасуне».

Команды, которым Винисиус Жуниор забил больше всего голов в составе Реала

9 – Валенсия

8 – Осасуна

7 – Барселона

7 – Леванте

5 – Ливерпуль

Винисиус Жуниор под руководством Хаби Алонсо совершил уже 8 результативных действий в 13 матчах (4 гола и 4 ассиста). Больше имеет только Килиан Мбаппе (9 результативных действий в 10 матчах).

В целом для бразильца этот гол стал 109-м за «Реал» во всех турнирах.

Лучшие иностранные бомбардиры Реала в истории

450 – Криштиану Роналду (Португалия)

354 – Карим Бензема (Франция)

308 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)

242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

208 – Уго Санчес (Мексика)

121 – Гонсало Игуаин (Аргентина)

109 – Винисиус Жуниор (Бразилия)

106 – Гарет Бэйл (Уэльс)

104 – Роналдо (Бразилия)

101 – Иван Саморано (Чили)

83 – Эктор Риаль (Аргентина)

69 – Роберто Карлос (Бразилия)

68 – Родриго (Бразилия)

66 – Роке Ольсен (Аргентина)

64 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)

58 – Луис Фигу (Португалия)

56 – Хорхе Вальдано (Аргентина)

53 – Килиан Мбаппе (Франция)

Times que Vini Jr mais fez gols :



⚽🇪🇸 Valencia - 09 gols

⚽🇪🇸 Osasuna - 08 gols

⚽🇪🇸 Levante - 07 gols 🆕

⚽🇪🇸 Barcelona - 07 gols

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool - 05



Craque? Bom? Superestimado? pic.twitter.com/ZDKAzCGcUp — Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) September 23, 2025