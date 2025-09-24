ФОТО. Подруга Матса Хуммельса показала пышный бюст. Топ
Никола Каванис свела с ума сеть откровенными фото
Никола Каванис, одна из самых сексуальных моделей Германии и возлюбленная Матса Хуммельса, снова покорила сеть откровенным фото.
Модель предстала в стильном наряде, выгодно подчеркивающем ее фигуру, а главный акцент оказался на пышном бюсте, который сразу привлек внимание.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Поклонники отметили, что недаром Каванис называют символом эротики в немецком модельном бизнесе – ее красота и уверенность делают каждый образ магнитом.
Напомним, что Матс Хуммельс завершил карьеру футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На стадионе Да Луж в Лиссабоне проходит перенесенный матч 1-го тура
«Шахтер» потерял Алиссона