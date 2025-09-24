Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Подруга Матса Хуммельса показала пышный бюст. Топ

Никола Каванис свела с ума сеть откровенными фото

ФОТО. Подруга Матса Хуммельса показала пышный бюст. Топ
Instagram. Никола Каванис

Никола Каванис, одна из самых сексуальных моделей Германии и возлюбленная Матса Хуммельса, снова покорила сеть откровенным фото.

Модель предстала в стильном наряде, выгодно подчеркивающем ее фигуру, а главный акцент оказался на пышном бюсте, который сразу привлек внимание.

Поклонники отметили, что недаром Каванис называют символом эротики в немецком модельном бизнесе – ее красота и уверенность делают каждый образ магнитом.

Напомним, что Матс Хуммельс завершил карьеру футболиста.

