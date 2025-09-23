ФОТО. Таинственная жена Усмана Дембеле поздравила его с Золотым мячом

Жена нападающего ПСЖ и сборной Франции Усмана Дембеле Рима Эдбуш поздравила его в соцсетях после того, как француз забрал домой «Золотой мяч-2025».

26-летняя марокканская инфлюенсерша, известная своей скромностью и сдержанностью, сделала репост в сторис с простой подписью: «Слава Богу. Горжусь».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Бизнесвумен неизменно поддерживала Дембеле на поле и за его пределами в сказочном для него сезоне во Франции.

Мать их общей дочери не присутствовала на церемонии в понедельник вечером, но продолжила поддерживать мужа за кулисами, как она делает это постоянно.