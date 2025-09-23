У Реброва есть мечта. Панатинаикосу ответили по поводу тренера сборной
Наставник сконцентрирован над тем, чтобы вывести Украину на ЧМ-2026
По информации журналиста Виктора Вацко, Сергей Ребров останется тренером сборной как минимум до конца отбора ЧМ-2026.
Греческий Панатинаикос действительно интересуется услугами тренера сборной Украины, но клубу дали понять, что Ребров на этот момент никуда не уходит.
Наставник мечтает вывести сборную Украины на чемпионат мира и сконцентрирован только на этой задаче. Усилия Панатинаикоса сейчас не приведут к успеху.
Сборная Украины после двух туров отбора ЧМ-2026 набрала 1 пункт после поражения от Франции 0:2 и ничьей с Азербайджаном 1:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрэнки де Йонг останется в расположении каталонской команды
Не только о «Барселоне» и «Реале»
Теоретично звісно шанси ще є, але практично - майже нереально (не вірю, що збірна обіграє забере 4 бали в ісландців і вдома виграє у Азейбарджану), а якщо Ребров і далі буде очолювати збірну то 100% жодних шансів