Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Реброва есть мечта. Панатинаикосу ответили по поводу тренера сборной
Чемпионат мира
23 сентября 2025, 19:01 | Обновлено 23 сентября 2025, 19:06
Наставник сконцентрирован над тем, чтобы вывести Украину на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

По информации журналиста Виктора Вацко, Сергей Ребров останется тренером сборной как минимум до конца отбора ЧМ-2026.

Греческий Панатинаикос действительно интересуется услугами тренера сборной Украины, но клубу дали понять, что Ребров на этот момент никуда не уходит.

Наставник мечтает вывести сборную Украины на чемпионат мира и сконцентрирован только на этой задаче. Усилия Панатинаикоса сейчас не приведут к успеху.

Сборная Украины после двух туров отбора ЧМ-2026 набрала 1 пункт после поражения от Франции 0:2 и ничьей с Азербайджаном 1:1.

По теме:
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Дембеле стал 10-м футболистом в истории, выигравшим ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Виктор Вацко Панатинаикос Сергей Ребров чемпионат мира по футболу сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
Попрощаємся з шансами попасти на ЧС, ще ніколи за 20 років так не було безнайдійно! Цей осел буде дальше зі своїм калюжним носитися в основі в якого брак 80% пасів, а Малиновського даже на лавку не викличе!
Ответить
+3
fifa2020
А в нас мрія, щоб ви пошвидше забрали цього мрійника собі! Вот мріяти це все що він може! Андора тоже мріє, а нам треба не мріяти а нормального тренера який налагодить гру, яку цей мрійник зіпсував в 10 раз!
Ответить
+3
Микола Унгурян
результат збірної України щодо виходу на ЧС-2026 не залежить від того чи буде Ребров в кріслі, чи ні.  
Теоретично звісно шанси ще є, але практично - майже нереально (не вірю, що збірна обіграє забере 4 бали в ісландців і вдома виграє у Азейбарджану), а якщо Ребров і далі буде очолювати збірну то 100% жодних шансів 
Ответить
+2
Chemp83
Панатінаікос виявив інтерес як і до десятка інших тренерів. Тільки в нас можуть перетворити майже і запрошення реброва .Це як колись збірна Польщі шукала тренера і десятим стояв Шевченко .А в нас писали що шева маже єдиний кандидат на цю посаду 
Ответить
+2
Demid Romanchik
Чомусь одразу згадалося минуле Шевченка..І лозунг "У мене є мрія" 🫣😄😄😂
Ответить
0
