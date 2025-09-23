У Реброва есть мечта. Панатинаикосу ответили по поводу тренера сборной

По информации журналиста Виктора Вацко, Сергей Ребров останется тренером сборной как минимум до конца отбора ЧМ-2026.

Греческий Панатинаикос действительно интересуется услугами тренера сборной Украины, но клубу дали понять, что Ребров на этот момент никуда не уходит.

Наставник мечтает вывести сборную Украины на чемпионат мира и сконцентрирован только на этой задаче. Усилия Панатинаикоса сейчас не приведут к успеху.

Сборная Украины после двух туров отбора ЧМ-2026 набрала 1 пункт после поражения от Франции 0:2 и ничьей с Азербайджаном 1:1.