ВИДЕО. Гол из-за штрафной. Лесное снова вышло вперед в игре с Олимпией

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
23 сентября 2025, 17:09 |
На 78-й минуте голом отличился Викентий Волошин

УАФ

23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».

На 78-й минуте гости снова вышли вперед благодаря голу полузащитника Викентия Волошина. Он ударил по воротам из-за пределов штрафной площадки, и, после попадания в штангу, мяч отскочил в ворота соперника.

Игра началась в 13:00 по Киеву.

Кубок Украины по футболу видео голов и обзор Олимпия Савинцы Лесное Викентий Волошин
