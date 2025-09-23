Кубок Украины23 сентября 2025, 17:09 |
ВИДЕО. Гол из-за штрафной. Лесное снова вышло вперед в игре с Олимпией
На 78-й минуте голом отличился Викентий Волошин
23 сентября 2025, 17:09 |
23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».
На 78-й минуте гости снова вышли вперед благодаря голу полузащитника Викентия Волошина. Он ударил по воротам из-за пределов штрафной площадки, и, после попадания в штангу, мяч отскочил в ворота соперника.
Игра началась в 13:00 по Киеву.
