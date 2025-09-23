ВИДЕО. Гол из-за штрафной. Лесное снова вышло вперед в игре с Олимпией

23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».

На 78-й минуте гости снова вышли вперед благодаря голу полузащитника Викентия Волошина. Он ударил по воротам из-за пределов штрафной площадки, и, после попадания в штангу, мяч отскочил в ворота соперника.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась в 13:00 по Киеву.

ВИДЕО. Гол из-за пределов штрафной. Лесное снова вышло вперед в игре с Олимпией