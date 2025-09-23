Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
Англия
23 сентября 2025, 15:38
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко

Александр был дозаявлен на Лигу Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко официально был добавлен в заявку английского «Ноттингем Форест» на матчи основного этапа Лиги Европы.

Это стало возможным из-за травмы нигерийского фулбека Ола Айны, который выбыл на ближайшие 2-3 месяца.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

В новой кампании в составе «лесников» Александр успел провести 2 поединка в основе.

Ранее в Англии оценили игру Зинченко.

Ноттингем Форест Лига Европы заявки на Лигу Европы заявка Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ола Айна
Дмитрий Вус Источник: ФК Ноттингем Форест
