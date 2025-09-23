ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
Александр был дозаявлен на Лигу Европы
Украинский защитник Александр Зинченко официально был добавлен в заявку английского «Ноттингем Форест» на матчи основного этапа Лиги Европы.
Это стало возможным из-за травмы нигерийского фулбека Ола Айны, который выбыл на ближайшие 2-3 месяца.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
В новой кампании в составе «лесников» Александр успел провести 2 поединка в основе.
Ранее в Англии оценили игру Зинченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ПСЖ в прошлом сезоне завоевал требл: Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов
Бывший нападающий киевлян подвел итоги шестого тура в украинской Премьер-лиге