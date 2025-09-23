ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко официально был добавлен в заявку английского «Ноттингем Форест» на матчи основного этапа Лиги Европы.

Это стало возможным из-за травмы нигерийского фулбека Ола Айны, который выбыл на ближайшие 2-3 месяца.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

В новой кампании в составе «лесников» Александр успел провести 2 поединка в основе.

