«Это слишком смешно». Неймар отреагировал на рейтинг Золотого мяча
Бразилец раскритиковал награду за то, что Рафинья оказался на 5 месте
22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025, во время которой France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.
В рейтинге этого года бразилец Рафинья из Барселоны занял лишь 5-е место, несмотря на то, что считался одним из главных претендентов на Золотой мяч.
На это отреагировал легендарный вингер Неймар, написав соответствующий комментарий:
«Рафинья на 5-м месте – это уже слишком смешно».
