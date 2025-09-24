Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это слишком смешно». Неймар отреагировал на рейтинг Золотого мяча
24 сентября 2025, 23:39
«Это слишком смешно». Неймар отреагировал на рейтинг Золотого мяча

Бразилец раскритиковал награду за то, что Рафинья оказался на 5 месте

«Это слишком смешно». Неймар отреагировал на рейтинг Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025, во время которой France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

В рейтинге этого года бразилец Рафинья из Барселоны занял лишь 5-е место, несмотря на то, что считался одним из главных претендентов на Золотой мяч.

На это отреагировал легендарный вингер Неймар, написав соответствующий комментарий:

«Рафинья на 5-м месте – это уже слишком смешно».

Неймар Рафинья Диас Золотой мяч
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
