«Это слишком смешно». Неймар отреагировал на рейтинг Золотого мяча

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025, во время которой France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

В рейтинге этого года бразилец Рафинья из Барселоны занял лишь 5-е место, несмотря на то, что считался одним из главных претендентов на Золотой мяч.

На это отреагировал легендарный вингер Неймар, написав соответствующий комментарий:

«Рафинья на 5-м месте – это уже слишком смешно».