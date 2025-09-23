«Я не удивлен». Беланов – о вручении Золотого мяча Дембеле

В 1986 году обладателем «Золотого мяча» – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе стал украинский нападающий киевского «Динамо» Игорь Беланов.

22 сентября известный еженедельник France Football определился с очередным обладателем «Золотого мяча». Им стал представитель французского ПСЖ Усман Дембеле. В беседе с корреспондентом Sport.ua легендарный Беланов оценил происходившее 22 сентября в парижском театре Шатле:

– На этот раз, убежден, все было справедливо, взлет Дембеле – заслуженный. Хотя так было не всегда, помнится, в последние годы хватало случаев, когда далеко не все поклонники футбола оставались довольны выбором французского издания.

– Кстати, а вы бы кому отдали свой голос?

– Дембеле, который продемонстрировал отличное мастерство, внеся весомый вклад в победу ПСЖ в Лиге чемпионов.

– Чем вам импонирует этот лидер не только ПСЖ, но и сборная Франции?

– Своим универсализмом. Усман может эффективно действовать как на острие атаки, так и на флангах. Обладает сильным и точным ударом. Впечатляет его скорость, интенсивность, что позволяет создавать угрозы из глубины поля. И важно, что он успевает выполнять защитные функции. Настоящая «звезда».

– В свое время, кроме вас, обладателями «Золотого мяча» также становились украинцы Олег Блохин и Андрей Шевченко. К сожалению, это было давно. По вашему мнению, чего не хватает нынешнему поколению отечественных футболистов, чтобы снова претендовать на завоевание «Золотого мяча»?

– Прежде всего, характера. Создается впечатление, что они довольствуются малым. С таким отношением вершин не покорить. Не случайно, что когда на международной арене, к которой больше всего приковано внимание, нужно прыгнуть выше головы, у наших ничего не получается, – считает Беланов.