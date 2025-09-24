Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола хочет потратить 120 миллионов евро на звездного хавбека
Англия
24 сентября 2025, 23:14 | Обновлено 24 сентября 2025, 23:15
Гвардиола хочет потратить 120 миллионов евро на звездного хавбека

Жоау Невеш может перейти из «ПСЖ» в «Ман Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

Английский «Манчестер Сити» интересуется португальским опорным полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Жоау Невешом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 20-летний футболист является целью лично главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы, который готов потратить на его подписание 120 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Жоау Невеш из-за травмы провел только 4 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
