Георгий БУЩАН: «Это был как глоток свежего воздуха»

Вратарь житомирского «Полесья» Георгий Бущан поделился впечатлениями от прошлого сбора национальной сборной Украины:

«Этот вызов в сборную был очень своевременным для меня, потому что в тот день мне сказали, что я могу искать себе новую команду. Было психологически тяжело, но мне позвонили, и это было так, как будто я ехал на свой первый сбор — с очень-очень большим желанием. Это было как глоток свежего воздуха.

Что не так с результатом? Не могу ответить на этот вопрос. Ребята стараются, но что-то не получается. Уверен, что этот этап пройдет. Все условия есть, желание есть, но удачи или уверенности в себе нет. Следующие матчи будут решающими».

Ранее Георгий Бущан объяснил, почему не вернулся в «Динамо».