Суд в деле о финансовых махинациях Ювентуса завершен. Известно наказание
Аньелли, Недвед, Паратичи и Габазио получили условный срок, туринский клуб был оштрафован
Судебное разбирательство в деле о финансовых махинациях итальянского «Ювентуса» (Prisma) было официально прекращено. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальных сетях.
Туринский клуб обвинялся в фиктивном увеличении доходов, незаконном приросте капитала и финансовых махинациях с зарплатами. Обвиняемые пошли на сделку со следствием и поэтому ограничились условными сроками, а не реальным тюремным заключением.
Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли получил один год и восемь месяцев условно, бывший вице-президент Павел Недвед также наказан условным сроком (один год и два месяца).
Бывший спортивный директор Фабио Паратичи и юридический консультант Чезаре Габазио получили по одному году и шесть месяцев каждый (условно). Экс-генеральный директор туринского клуба Маурицио Арривабене был оправдан. Кроме того, «Ювентус» был оштрафован 156 750 евро.
Processo Prisma, ok ai patteggiamento: 1 anno e 8 mesi per Andrea Agnellihttps://t.co/IPIv4Dexlf— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 22, 2025
