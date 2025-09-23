Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суд в деле о финансовых махинациях Ювентуса завершен. Известно наказание
Италия
23 сентября 2025, 11:33 |
906
0

Суд в деле о финансовых махинациях Ювентуса завершен. Известно наказание

Аньелли, Недвед, Паратичи и Габазио получили условный срок, туринский клуб был оштрафован

23 сентября 2025, 11:33 |
906
0
Суд в деле о финансовых махинациях Ювентуса завершен. Известно наказание
ФК Ювентус

Судебное разбирательство в деле о финансовых махинациях итальянского «Ювентуса» (Prisma) было официально прекращено. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальных сетях.

Туринский клуб обвинялся в фиктивном увеличении доходов, незаконном приросте капитала и финансовых махинациях с зарплатами. Обвиняемые пошли на сделку со следствием и поэтому ограничились условными сроками, а не реальным тюремным заключением.

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли получил один год и восемь месяцев условно, бывший вице-президент Павел Недвед также наказан условным сроком (один год и два месяца).

Бывший спортивный директор Фабио Паратичи и юридический консультант Чезаре Габазио получили по одному году и шесть месяцев каждый (условно). Экс-генеральный директор туринского клуба Маурицио Арривабене был оправдан. Кроме того, «Ювентус» был оштрафован 156 750 евро.

По теме:
Наполи удерживает самую длинную текущую серию без поражений среди топ-5 лиг
Номер 10 является самым дорогим по рыночной стоимости футболистов Серии А
Беспроигрышная серия Наполи в Серии А насчитывает уже 16 матчей
чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Андреа Аньелли Павел Недвед Фабио Паратичи Маурицио Арривабене Джанлука Ди Марцио суд финансы
Николай Титюк Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити определился с ценой, за которую продаст Холанда в Ла Лигу
Футбол | 23 сентября 2025, 12:02 0
Манчестер Сити определился с ценой, за которую продаст Холанда в Ла Лигу
Манчестер Сити определился с ценой, за которую продаст Холанда в Ла Лигу

«Горожане» готовы отпустить норвежского форварда за 170 млн евро

Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22 сентября 2025, 23:49 26
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025

Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года

Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Футбол | 23.09.2025, 07:08
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
«Мой сын – лучший». Отец Ямаля резко высказался о Золотом мяче 2025
Футбол | 23.09.2025, 08:26
«Мой сын – лучший». Отец Ямаля резко высказался о Золотом мяче 2025
«Мой сын – лучший». Отец Ямаля резко высказался о Золотом мяче 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 29
Теннис
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 6
Футбол
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 7
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем