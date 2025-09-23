Суд в деле о финансовых махинациях Ювентуса завершен. Известно наказание

Судебное разбирательство в деле о финансовых махинациях итальянского «Ювентуса» (Prisma) было официально прекращено. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальных сетях.

Туринский клуб обвинялся в фиктивном увеличении доходов, незаконном приросте капитала и финансовых махинациях с зарплатами. Обвиняемые пошли на сделку со следствием и поэтому ограничились условными сроками, а не реальным тюремным заключением.

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли получил один год и восемь месяцев условно, бывший вице-президент Павел Недвед также наказан условным сроком (один год и два месяца).

Бывший спортивный директор Фабио Паратичи и юридический консультант Чезаре Габазио получили по одному году и шесть месяцев каждый (условно). Экс-генеральный директор туринского клуба Маурицио Арривабене был оправдан. Кроме того, «Ювентус» был оштрафован 156 750 евро.