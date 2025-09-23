Президент ПСЖ: «Исторический день для нас. Это победа команды»

Президент футбольного клуба ПСЖ, Нассер Аль-Хелаифи, прокомментировал церемонию вручения Золотого мяча 2025.

По результатам голосования парижский клуб был признан лучшей командой года, тогда как вингер клуба Усман Дембеле стал обладателем престижной индивидуальной награды – Золотого мяча.

«Это исторический день для нас. Это невероятно. Всё выиграла команда, это правда. Это не личная победа, а победа команды, всех вместе. Именно этого мы ожидаем от клуба: двигаться вперёд вместе.

Мы продолжим в том же духе. Индивидуальный трофей – это хорошо, но всегда самое важное – коллектив. Мы работаем для команды, для логотипа клуба, это самое главное. Я пытался поехать в Марсель, но это было непросто. И было важно быть здесь, на награждении, чтобы стать частью клуба. Мы присутствуем, и для нас было важно представить ПСЖ», – сказал Нассер.