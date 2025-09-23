Дембеле – второй игрок в истории ПСЖ, завоевавший Золотой мяч

22 сентября состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч» 2025 года. Обладателем престижной премии стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. 28-летний француз стал лишь вторым игроком в истории парижского клуба, получившим эту награду.

До него в составе «ПСЖ» «Золотой мяч» выигрывал только аргентинец Лионель Месси в 2021 году.

По итогам прошлого сезона Усман провел 53 матча, забил 35 голов, отдал 16 результативных передач и завоевал 4 трофея: Лига чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Также Дембеле стал третьим игроком в истории Лиги 1 и восьмым французским лауреатом, завоевавшим эту награду.