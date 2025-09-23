Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дембеле – второй игрок в истории ПСЖ, завоевавший Золотой мяч
23 сентября 2025, 00:56 | Обновлено 23 сентября 2025, 01:40
Дембеле – второй игрок в истории ПСЖ, завоевавший Золотой мяч

До Усмана в составе парижан эту награду завоевал только Лионель Месси

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

22 сентября состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч» 2025 года. Обладателем престижной премии стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. 28-летний француз стал лишь вторым игроком в истории парижского клуба, получившим эту награду.

До него в составе «ПСЖ» «Золотой мяч» выигрывал только аргентинец Лионель Месси в 2021 году.

По итогам прошлого сезона Усман провел 53 матча, забил 35 голов, отдал 16 результативных передач и завоевал 4 трофея: Лига чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Также Дембеле стал третьим игроком в истории Лиги 1 и восьмым французским лауреатом, завоевавшим эту награду.

По теме:
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Мбаппе отреагировал на то, что Дембеле выиграл Золотой мяч 2025
Золотой мяч лучший игрок Усман Дембеле статистика Лионель Месси ПСЖ
