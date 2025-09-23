Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1

22 сентября состоялась церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года. Победителем стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, который опередил звезду «Барселоны» Ламина Ямаля.

Француз стал третьим игроком в истории Лиги 1, получившим эту премию. До него «Золотой мяч» во французском чемпионате получали только Жан-Пьер Папен (1991, «Марсель») и Лионель Месси (2021, «ПСЖ»).

По итогам сезона 2024/25 28-летний Усман сыграл 53 матча, забил 35 голов, отдал 16 ассистов и завоевал 4 трофея: Лига чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Интересно, что Дембеле стал вторым игроком в истории «ПСЖ» и восьмым французским лауреатом, получившим эту награду.