  4. Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
23 сентября 2025, 01:38
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1

+Усман опередил звезду «Барселоны» в борьбе за престижную награду

Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

22 сентября состоялась церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года. Победителем стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, который опередил звезду «Барселоны» Ламина Ямаля.

Француз стал третьим игроком в истории Лиги 1, получившим эту премию. До него «Золотой мяч» во французском чемпионате получали только Жан-Пьер Папен (1991, «Марсель») и Лионель Месси (2021, «ПСЖ»).

По итогам сезона 2024/25 28-летний Усман сыграл 53 матча, забил 35 голов, отдал 16 ассистов и завоевал 4 трофея: Лига чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Интересно, что Дембеле стал вторым игроком в истории «ПСЖ» и восьмым французским лауреатом, получившим эту награду.

