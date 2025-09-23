Платини, Зидан и другие. Дембеле стал 8-м лауреатом ЗМ для Франции

22 сентября состоялась церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года. Обладателем престижной премии стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. 28-летний Усман стал восьмым французским лауреатом, получившим эту награду.

Восемь премий разделили между собой шесть французских футболистов. Наибольшее количество выиграл Мишель Платини – 3.

Список французских обладателей ЗМ

1958: Раймон Копа (Реал Мадрид)

1983: Мишель Платини (Ювентус)

1984: Мишель Платини (Ювентус)

1985: Мишель Платини (Ювентус)

1991: Жан-Пьер Папен (Марсель)

1998: Зинедин Зидан (Ювентус)

2022: Карим Бензема (Реал Мадрид)

2025: Усман Дембеле (ПСЖ)

Теперь Франция имеет наибольшее количество различных победителей «Золотого мяча».

Кроме того, Усман также стал вторым игроком в истории «ПСЖ» и третьим футболистом Лиги 1, получившим эту престижную награду.