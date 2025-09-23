Платини, Зидан и другие. Дембеле стал 8-м лауреатом ЗМ для Франции
Усман присоединился к элитному списку
22 сентября состоялась церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года. Обладателем престижной премии стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. 28-летний Усман стал восьмым французским лауреатом, получившим эту награду.
Восемь премий разделили между собой шесть французских футболистов. Наибольшее количество выиграл Мишель Платини – 3.
Список французских обладателей ЗМ
- 1958: Раймон Копа (Реал Мадрид)
- 1983: Мишель Платини (Ювентус)
- 1984: Мишель Платини (Ювентус)
- 1985: Мишель Платини (Ювентус)
- 1991: Жан-Пьер Папен (Марсель)
- 1998: Зинедин Зидан (Ювентус)
- 2022: Карим Бензема (Реал Мадрид)
- 2025: Усман Дембеле (ПСЖ)
Теперь Франция имеет наибольшее количество различных победителей «Золотого мяча».
Кроме того, Усман также стал вторым игроком в истории «ПСЖ» и третьим футболистом Лиги 1, получившим эту престижную награду.
