Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 сентября 2025, 01:21
Платини, Зидан и другие. Дембеле стал 8-м лауреатом ЗМ для Франции

Усман присоединился к элитному списку

Платини, Зидан и другие. Дембеле стал 8-м лауреатом ЗМ для Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

22 сентября состоялась церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года. Обладателем престижной премии стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. 28-летний Усман стал восьмым французским лауреатом, получившим эту награду.

Восемь премий разделили между собой шесть французских футболистов. Наибольшее количество выиграл Мишель Платини – 3.

Список французских обладателей ЗМ

  • 1958: Раймон Копа (Реал Мадрид)
  • 1983: Мишель Платини (Ювентус)
  • 1984: Мишель Платини (Ювентус)
  • 1985: Мишель Платини (Ювентус)
  • 1991: Жан-Пьер Папен (Марсель)
  • 1998: Зинедин Зидан (Ювентус)
  • 2022: Карим Бензема (Реал Мадрид)
  • 2025: Усман Дембеле (ПСЖ)

Теперь Франция имеет наибольшее количество различных победителей «Золотого мяча».

Кроме того, Усман также стал вторым игроком в истории «ПСЖ» и третьим футболистом Лиги 1, получившим эту престижную награду.

