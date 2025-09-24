Реал и ПСЖ готовят трансферную бомбу. Речь о звездном футболисте
Винисиус Жуниор может перебраться в Париж
Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.
Футболист хочет получать такую же зарплату, как и Килиан Мбаппе – более 30 миллионов евро в год. Президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило такое поведение бразильца.
По информации испанских СМИ, «Реал» серьезно рассматривает продажу бразильца. Ситуацией готов воспользоваться «ПСЖ», президент клуба Нассер Аль-Хелаифи уже активно ищет варианты для трансфера бразильца.
В сезоне 2025/26 Винисиус Жуниор провел шесть матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».
