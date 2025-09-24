Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Реал и ПСЖ готовят трансферную бомбу. Речь о звездном футболисте

Винисиус Жуниор может перебраться в Париж

Реал и ПСЖ готовят трансферную бомбу. Речь о звездном футболисте
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.

Футболист хочет получать такую же зарплату, как и Килиан Мбаппе – более 30 миллионов евро в год. Президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило такое поведение бразильца.

По информации испанских СМИ, «Реал» серьезно рассматривает продажу бразильца. Ситуацией готов воспользоваться «ПСЖ», президент клуба Нассер Аль-Хелаифи уже активно ищет варианты для трансфера бразильца.

В сезоне 2025/26 Винисиус Жуниор провел шесть матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».

Дмитрий Олейник
