Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 02:48 |
32
1

Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»

Легенда клуба раскритиковал судейство в УПЛ

24 сентября 2025, 02:48 |
32
1
Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Легенда «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал судейство в УПЛ.

«В прошлом сезоне было много вопросов к судьям, но мы заняли третье место, здесь стыдно жаловаться. Но сейчас вот матч с «Металлистом 1925», да, мы играли плохо и это не алиби, но судья засчитал левый гол. В матче с «Карпатами» вообще не отреагировали на толчок Конопли.

Я общался с тремя судьями, которые работают на матчах Лиги чемпионов. Я скинул видео момента из игры с Карпатами и Металлистом 1925. Сказали, что это чистые ошибки судей. У меня один вопрос – кто нам теперь вернет четыре очка?», – сказал Срна.

Ранее спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал трансферную политику «горняков», а также рассказал, почему клуб решил продать полузащитника Георгия Судакова и вингера Кевина перед стартом в основном этапе Лиги конференций.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Игрок Шахтера заявил, что не уверен в своем ближайшем будущем
Григорчук назвал команду, которая не вылетит из УПЛ: «Молодые игроки...»
Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство Карпаты Львов Металлист 1925
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Футбол | 23 сентября 2025, 10:39 3
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ

Украинский защитник провел весь матч против «Марселя», однако его команда уступила 0:1

Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24 сентября 2025, 00:16 16
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным

Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время

Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Футбол | 23.09.2025, 09:41
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Саудовский Аль-Ахли сенсационно выбыл из Межконтинентального кубка ФИФА
Футбол | 24.09.2025, 02:12
Саудовский Аль-Ахли сенсационно выбыл из Межконтинентального кубка ФИФА
Саудовский Аль-Ахли сенсационно выбыл из Межконтинентального кубка ФИФА
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 23.09.2025, 20:35
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dmytro Dmytro
))) а хто Нордшеланду поверне? 
Ответить
0
Популярные новости
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 32
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
22.09.2025, 05:33
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем