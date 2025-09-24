Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»

Легенда «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал судейство в УПЛ.

«В прошлом сезоне было много вопросов к судьям, но мы заняли третье место, здесь стыдно жаловаться. Но сейчас вот матч с «Металлистом 1925», да, мы играли плохо и это не алиби, но судья засчитал левый гол. В матче с «Карпатами» вообще не отреагировали на толчок Конопли.

Я общался с тремя судьями, которые работают на матчах Лиги чемпионов. Я скинул видео момента из игры с Карпатами и Металлистом 1925. Сказали, что это чистые ошибки судей. У меня один вопрос – кто нам теперь вернет четыре очка?», – сказал Срна.

Ранее спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал трансферную политику «горняков», а также рассказал, почему клуб решил продать полузащитника Георгия Судакова и вингера Кевина перед стартом в основном этапе Лиги конференций.