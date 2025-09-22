ФОТО. Девушка экс-футболиста Шахтера оголилась и сорвала куш
Ливия Рафаэлле показывает, насколько Кевину повезло
Ливия Рафаэлле, новая девушка бразильского нападающего «Фулхэма» Кевина, снова привлекла внимание поклонников.
Эффектная инфлюенсерша все чаще публикует откровенные фото и не стесняется демонстрировать свои формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Недавно она поделилась архивными кадрами с отдыха, где позировала в миниатюрном купальнике, подчеркнув свою привлекательность.
Раньше Ливия и Кевин открыто показывали свои чувства, но в последнее время футболист все реже появляется на ее странице – возможно, из-за активных путешествий девушки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира
Карл вспомнил поединок Владимира против Джошуа