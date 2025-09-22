ФОТО. Девушка экс-футболиста Шахтера оголилась и сорвала куш

Ливия Рафаэлле, новая девушка бразильского нападающего «Фулхэма» Кевина, снова привлекла внимание поклонников.

Эффектная инфлюенсерша все чаще публикует откровенные фото и не стесняется демонстрировать свои формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно она поделилась архивными кадрами с отдыха, где позировала в миниатюрном купальнике, подчеркнув свою привлекательность.

Раньше Ливия и Кевин открыто показывали свои чувства, но в последнее время футболист все реже появляется на ее странице – возможно, из-за активных путешествий девушки.