Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 сентября 2025, 16:36 | Обновлено 22 сентября 2025, 16:38
ФОТО. Девушка экс-футболиста Шахтера оголилась и сорвала куш

Ливия Рафаэлле показывает, насколько Кевину повезло

Instagram. Ливия Рафаэлле

Ливия Рафаэлле, новая девушка бразильского нападающего «Фулхэма» Кевина, снова привлекла внимание поклонников.

Эффектная инфлюенсерша все чаще публикует откровенные фото и не стесняется демонстрировать свои формы.

Недавно она поделилась архивными кадрами с отдыха, где позировала в миниатюрном купальнике, подчеркнув свою привлекательность.

Раньше Ливия и Кевин открыто показывали свои чувства, но в последнее время футболист все реже появляется на ее странице – возможно, из-за активных путешествий девушки.

