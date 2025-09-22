ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 16:07 | Обновлено 22 сентября 2025, 16:22
Игрок поразил ворота бывшей команды

ФК Александрия.

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

На первой минуте поединка Александрия шокировала соперника и открыла счет – полузащитник Сергей Булеца удачно сыграл в атаке и расстрелял голкипера киевского клуба. 1:0 для «горожан».

Весьма интересной была реакция автора забитого мяча. Булеца взбесился от счастья, поразив ворота Валентина Моргуна. Интересно, что Сергей является воспитанником именно столичного гранда и долгое время выступал за бело-синих, но так и не смог проявить себя в первой команде киевлян.

По теме:
Туран и Скрипник назвали составы команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ
ВИДЕО. Пихаленок реализовал пенальти и вывел Динамо вперед
КОВАЛЕЦ: «В схожих ситуациях в ворота соперников не назначают пенальти»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Сергей Булеца Динамо - Александрия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
