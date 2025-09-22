ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
Игрок поразил ворота бывшей команды
В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».
На первой минуте поединка Александрия шокировала соперника и открыла счет – полузащитник Сергей Булеца удачно сыграл в атаке и расстрелял голкипера киевского клуба. 1:0 для «горожан».
Весьма интересной была реакция автора забитого мяча. Булеца взбесился от счастья, поразив ворота Валентина Моргуна. Интересно, что Сергей является воспитанником именно столичного гранда и долгое время выступал за бело-синих, но так и не смог проявить себя в первой команде киевлян.
Вразити ворота Нещерета, коли в воротах стоїть Моргун