В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

На первой минуте поединка Александрия шокировала соперника и открыла счет – полузащитник Сергей Булеца удачно сыграл в атаке и расстрелял голкипера киевского клуба. 1:0 для «горожан».

Весьма интересной была реакция автора забитого мяча. Булеца взбесился от счастья, поразив ворота Валентина Моргуна. Интересно, что Сергей является воспитанником именно столичного гранда и долгое время выступал за бело-синих, но так и не смог проявить себя в первой команде киевлян.

ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо