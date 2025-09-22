Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
22 сентября 2025, 10:41
Сын легендарного нападающего попал в книгу рекордов Гиннесса

Джастин Клюйверт установил уникальное достижение

Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

26-летний игрок английского «Борнмута» Джастин Клюйверт, сын легендарного Патрика Клюйверта, попал в Книгу рекордов Гиннесса.

30 ноября 2024 года в матче против «Вулверхэмптона» нидерландский футболист реализовал три пенальти, что помогло его команде одержать победу со счетом 4:2.

Ранее в АПЛ такого никто не выполнял, поэтому Джастин получил сертификат за наибольшее количество забитых пенальти в одном матче.

Джастин выступает за «Борнмут» с лета 2023 года – за два сезона в английском клубе младший Клюйверт отыграл 80 матчей, забил 22 мяча и отдал 10 ассистов.

