Сын легендарного нападающего попал в книгу рекордов Гиннесса
Джастин Клюйверт установил уникальное достижение
26-летний игрок английского «Борнмута» Джастин Клюйверт, сын легендарного Патрика Клюйверта, попал в Книгу рекордов Гиннесса.
30 ноября 2024 года в матче против «Вулверхэмптона» нидерландский футболист реализовал три пенальти, что помогло его команде одержать победу со счетом 4:2.
Ранее в АПЛ такого никто не выполнял, поэтому Джастин получил сертификат за наибольшее количество забитых пенальти в одном матче.
Джастин выступает за «Борнмут» с лета 2023 года – за два сезона в английском клубе младший Клюйверт отыграл 80 матчей, забил 22 мяча и отдал 10 ассистов.
Congratulations to Justin Kluivert of @afcbournemouth 🍒⚽ who was recently presented with his certificate for the most penalties scored by a football (soccer) player in an English Premier League match.— Guinness World Records (@GWR) September 21, 2025
Justin's hat-trick of penalties took place as Bournemouth played Wolves on… pic.twitter.com/4fB1iVUQnC
