Сын легендарного нападающего попал в книгу рекордов Гиннесса

26-летний игрок английского «Борнмута» Джастин Клюйверт, сын легендарного Патрика Клюйверта, попал в Книгу рекордов Гиннесса.

30 ноября 2024 года в матче против «Вулверхэмптона» нидерландский футболист реализовал три пенальти, что помогло его команде одержать победу со счетом 4:2.

Ранее в АПЛ такого никто не выполнял, поэтому Джастин получил сертификат за наибольшее количество забитых пенальти в одном матче.

Джастин выступает за «Борнмут» с лета 2023 года – за два сезона в английском клубе младший Клюйверт отыграл 80 матчей, забил 22 мяча и отдал 10 ассистов.