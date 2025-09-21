ВИДЕО. Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в 1-м тайме матча с Хетафе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 сентября 2025, 22:43 | Обновлено 21 сентября 2025, 22:50
Вечером 21 сентября проходит матч 5-го тура испанской Ла Лиги

Вечером 21 сентября проходит матч 5-го тура испанской Ла Лиги

Барселона принимает Хетафе на стадионе Йохана Кройфа.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в первом тайме, забив на 15-й и 34-й минутах (2:0)

ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 15 мин

ГОЛ! 2:0. Ферран Торрес, 34 мин

Хетафе Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Хетафе видео голов и обзор Ферран Торрес
