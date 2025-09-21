Испания21 сентября 2025, 22:43 | Обновлено 21 сентября 2025, 22:50
64
0
ВИДЕО. Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в 1-м тайме матча с Хетафе
Вечером 21 сентября проходит матч 5-го тура испанской Ла Лиги
Барселона принимает Хетафе на стадионе Йохана Кройфа.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в первом тайме, забив на 15-й и 34-й минутах (2:0)
ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 15 мин
ГОЛ! 2:0. Ферран Торрес, 34 мин
