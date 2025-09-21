Дубль из ассистов от Нико Паса. Комо вырвал победу в матче с Фиорентиной

В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч четвертого тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Комо».

Встречу принимал «Стадио Артемио Франчи» в Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля довольно быстро вышли вперед благодаря голу Мандрагоры, но гости во второй половине матча смогли перевернуть игру, сначала сравнять счет, а в компенсированное время вовсе вырвать победу. Дублем из ассистов отличился Нико Пас.

«Комо» с 7 баллами занимает 8-ю строчку, а «Фиорентина» осталась 17-й.

Серия А. 4-й тур

Фиорентина – Комо – 1:2

Голы: Мандрагора, 6 – Кемпф, 65, Аддаи, 90+4

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.