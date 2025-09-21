Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль из ассистов от Нико Паса. Комо вырвал победу в матче с Фиорентиной
Чемпионат Италии
Фиорентина
21.09.2025 19:00 – FT 1 : 2
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 сентября 2025, 21:47 |
91
0

Дубль из ассистов от Нико Паса. Комо вырвал победу в матче с Фиорентиной

Подопечные Сеска Фабрегаса заработали 3 очка

21 сентября 2025, 21:47 |
91
0
Дубль из ассистов от Нико Паса. Комо вырвал победу в матче с Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Комо

В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч четвертого тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Комо».

Встречу принимал «Стадио Артемио Франчи» в Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля довольно быстро вышли вперед благодаря голу Мандрагоры, но гости во второй половине матча смогли перевернуть игру, сначала сравнять счет, а в компенсированное время вовсе вырвать победу. Дублем из ассистов отличился Нико Пас.

«Комо» с 7 баллами занимает 8-ю строчку, а «Фиорентина» осталась 17-й.

Серия А. 4-й тур

Фиорентина – Комо – 1:2

Голы: Мандрагора, 6 – Кемпф, 65, Аддаи, 90+4

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Интер – Сассуоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Закрыли дело за 45 минут. Аталанта на выезде разобралась с Торино
Один из худших. Известна оценка Довбика за матч против Лацио
Комо Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Роландо Мандрагора Нико Пас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21 сентября 2025, 07:35 2
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться

Американец не хочет выходить на ринг против Джарона Энниса

Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Футбол | 21 сентября 2025, 08:52 3
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»

Александр не понимает бывшего голкипера Динамо и Шахтера

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21.09.2025, 17:17
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром
Футбол | 21.09.2025, 20:40
Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром
Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром
Стало известно, что может ждать Кирилла Ковальца в Александрии
Футбол | 21.09.2025, 21:07
Стало известно, что может ждать Кирилла Ковальца в Александрии
Стало известно, что может ждать Кирилла Ковальца в Александрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 56
Другие виды
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем