Дубль из ассистов от Нико Паса. Комо вырвал победу в матче с Фиорентиной
Подопечные Сеска Фабрегаса заработали 3 очка
В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч четвертого тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Комо».
Встречу принимал «Стадио Артемио Франчи» в Флоренции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля довольно быстро вышли вперед благодаря голу Мандрагоры, но гости во второй половине матча смогли перевернуть игру, сначала сравнять счет, а в компенсированное время вовсе вырвать победу. Дублем из ассистов отличился Нико Пас.
«Комо» с 7 баллами занимает 8-ю строчку, а «Фиорентина» осталась 17-й.
Серия А. 4-й тур
Фиорентина – Комо – 1:2
Голы: Мандрагора, 6 – Кемпф, 65, Аддаи, 90+4
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец не хочет выходить на ринг против Джарона Энниса
Александр не понимает бывшего голкипера Динамо и Шахтера