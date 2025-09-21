Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 19:16 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:17
ВИДЕО. Преимущество удвоено. Парако поразил ворота Эпицентра
Венесуэлец отличился голом на 46-й минуте встречи
21 сентября 2025, 19:16 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:17
В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».
Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 46-й минуте матча Карлос Парако забил четвертый гол гостей. Счет на табло – 2:4.
❗️ ВИДЕО. Счет снова равный. Твердохлеб забил в ворота Эпицентра
