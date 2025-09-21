Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 19:16 | Обновлено 21 сентября 2025, 19:17
ВИДЕО. Преимущество удвоено. Парако поразил ворота Эпицентра

Венесуэлец отличился голом на 46-й минуте встречи

ФК Кривбасс. Карлос Парако

В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 46-й минуте матча Карлос Парако забил четвертый гол гостей. Счет на табло – 2:4.

❗️ ВИДЕО. Счет снова равный. Твердохлеб забил в ворота Эпицентра

ВИДЕО. Кривбасс вновь забил. Микитишин сделал счет разгромным
1824 дня без гола. Супряга отличился забитым мячом впервые за долгое время
ВИДЕО. Супергол Мендосы. Кривбасс снова вышел вперед
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
