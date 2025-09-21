Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
21 сентября 2025, 12:58 | Обновлено 21 сентября 2025, 12:59
Гарри Кейн оформил 27-й хет-трик в карьере. У кого больше?

Вспомним 6 игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке

Гарри Кейн оформил 27-й хет-трик в карьере. У кого больше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде победила «Хоффенгайм» со счетом 4:1.

Хет-триком в матче отметился Гарри Кейн. Для английского форварда он стал 27-м в карьере.

Больше хет-триков, чем у Кейна в XXI веке, имеют только Криштиану Роналду (66), Лионель Месси (59), Роберт Левандовски (34) и Луис Суарес (30).

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке

  • 66 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 59 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 34 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 30 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 27 – Гарри Кейн (Англия)
  • 26 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
