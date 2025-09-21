Гарри Кейн оформил 27-й хет-трик в карьере. У кого больше?
Вспомним 6 игроков с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке
В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде победила «Хоффенгайм» со счетом 4:1.
Хет-триком в матче отметился Гарри Кейн. Для английского форварда он стал 27-м в карьере.
Больше хет-триков, чем у Кейна в XXI веке, имеют только Криштиану Роналду (66), Лионель Месси (59), Роберт Левандовски (34) и Луис Суарес (30).
Игроки с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке
- 66 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 59 – Лионель Месси (Аргентина)
- 34 – Роберт Левандовски (Польша)
- 30 – Луис Суарес (Уругвай)
- 27 – Гарри Кейн (Англия)
- 26 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
