Гарри Кейн оформил 27-й хет-трик в карьере. У кого больше?

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде победила «Хоффенгайм» со счетом 4:1.

Хет-триком в матче отметился Гарри Кейн. Для английского форварда он стал 27-м в карьере.

Больше хет-триков, чем у Кейна в XXI веке, имеют только Криштиану Роналду (66), Лионель Месси (59), Роберт Левандовски (34) и Луис Суарес (30).

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке

66 – Криштиану Роналду (Португалия)

59 – Лионель Месси (Аргентина)

34 – Роберт Левандовски (Польша)

30 – Луис Суарес (Уругвай)

27 – Гарри Кейн (Англия)

26 – Эрлинг Холанд (Норвегия)