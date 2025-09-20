Хет-трик неудержимого Кейна, победы Баварии, Майнца и Гамбурга

Продолжается очередной тур чемпионата Германии. Четвертую победу в четырех турах одержала Бавария, которая обыграла Хоффенхайм со счетом 4:1. Хет-трик оформил форвард Гарри Кейн, который забил семь голов в трех последних встречах.

Среди других результатов отметим четыре гола Майнца, а также победы Гамбурга и Фрайбурга.

Для Гамбурга, который вернулся в элиту, это первая победа в сезоне, что позволило выбраться из зоны вылета.

Чемпионат Германии. 4-й тур

Хоффенхайм – Бавария 1:4

Голы: Цоуфал, 82 – Кейн, 44, 48 (с пен), 77 (с пен), Гнабри, 90+8

Вердер – Фрайбург 0:3

Голы: Гриффо, 33, Адаму, 54, Кулибали, 75 (в свои ворота)

Аугсбург – Майнц 1:4

Голы: Эссенде, 83 – Себ, 14, 68, Кор, 26, Небель, 60

Гамбург – Хайденхайм 2:1

Голы: Вушкович, 42, Филиппе, 59 – Колле, 90+4

Турнирная таблица