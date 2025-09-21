Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саладуха объяснила, поедет ли Мудрик на Олимпиаду: «Он не тренируется»
Англия
21 сентября 2025, 10:04 |
Саладуха объяснила, поедет ли Мудрик на Олимпиаду: «Он не тренируется»

Ольга опровергла слухи

Саладуха объяснила, поедет ли Мудрик на Олимпиаду: «Он не тренируется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Ольга Саладуха отреагировала на инсайд издания Marca относительно желания вингера «Челси» Михаила Мудрика поехать на Олимпиаду-2028 в роли спринтера.

«Михаил Мудрик не тренируется с национальной командой по легкой атлетике ни до каких соревнований. И у нас не было никаких разговоров на уровне ФЛАУ по поводу его перехода в легкую атлетику.

Что касается тренировок с отдельными атлетами, мне тоже ничего неизвестно. А в целом, конечно, желаю ему удачи во всех начинаниях», – лаконично сказала Саладуха.

Мудрик был отстранен от футбола еще в декабре 2024 на неопределенный срок после положительного допинг-теста. В пробе украинца обнаружили запрещенное вещество мельдония. Украинцу грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Ольга Саладуха допинг легкая атлетика дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Олимпийские игры 2028 Челси
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
