Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика

19 сентября испанское издание Marca выдала «шокирующую» информацию о футболисте Челси Михаиле Мудрике, который якобы планирует выступить в легкоатлетическом спринте на ОИ-2028.

В статье Marca сказано:

«Неожиданно для всего спортивного мира Мудрик решил сменить мяч на шиповки. Его цель – выступить на Олимпиаде 2028 в Лос-Анджелесе в качестве спринтера за сборную Украины. Мудрик, который побил рекорды скорости в своем дебютном матче АПЛ, развив максимальную скорость 36,67 км/ч в своей первой игре за «Челси», теперь хочет превратить эту взрывную силу в олимпийские медали. После допинг-сканадала Мудрик тренируется с национальной сборной по спринту под руководством бывших олимпийцев. В стране с давними традициями легкой атлетики физический потенциал Мудрика не остался незамеченным. Путь к Олимпиаде будет нелегким. Мудрику необходимо будет выполнить минимальные требования World Athletics и пройти отбор на Олимпиаду в Украине в 2027 году».

Как оказалось, журналисты погнались за сенсацией и опубликовали непроверенную информацию из соцсетей.

Многие неофициальные паблики в Твиттере и Фейсбуке в последние дни копировали друг у друга информацию про возможное выступление Мудрика на ОИ-2028 в качестве легкоатлета, в подтверждение снабжая посты фото, где Мудрик находится на старте спринтерской дистанции. Некоторые авторы-репостеры даже забавно упоминали ОИ-2026, абсолютно не догадываясь, что ближайшая Олимпиада – зимняя.

Как оказалось, это фото датировано 2024 года, когда Мудрик с дружеским визитом посетил лагерь легкоатлетов. На самом деле, никаких планов участвовать в легкоатлетических соревнованиях у Михаила нет. Практически невозможно показывать какие-либо результаты в спринте, не занимаясь этим целенаправленно с детства.

На удивление, журналисты Marca на полном серьезе опубликовали откровенную утку про Мудрика, не проверяя информацию.

Старое фото, которое Мудрик выложил 2 сентября 2024 в Instagram (см. пост)