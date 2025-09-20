Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Англия
20 сентября 2025, 14:43 | Обновлено 20 сентября 2025, 14:54
185
0

Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика

Причиной стало завирусившееся старое фото 2024 года из Instagram футболиста

20 сентября 2025, 14:43 | Обновлено 20 сентября 2025, 14:54
185
0
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Instagram. Михаил Мудрик

19 сентября испанское издание Marca выдала «шокирующую» информацию о футболисте Челси Михаиле Мудрике, который якобы планирует выступить в легкоатлетическом спринте на ОИ-2028.

В статье Marca сказано:

«Неожиданно для всего спортивного мира Мудрик решил сменить мяч на шиповки. Его цель – выступить на Олимпиаде 2028 в Лос-Анджелесе в качестве спринтера за сборную Украины. Мудрик, который побил рекорды скорости в своем дебютном матче АПЛ, развив максимальную скорость 36,67 км/ч в своей первой игре за «Челси», теперь хочет превратить эту взрывную силу в олимпийские медали.

После допинг-сканадала Мудрик тренируется с национальной сборной по спринту под руководством бывших олимпийцев. В стране с давними традициями легкой атлетики физический потенциал Мудрика не остался незамеченным. Путь к Олимпиаде будет нелегким. Мудрику необходимо будет выполнить минимальные требования World Athletics и пройти отбор на Олимпиаду в Украине в 2027 году».

Как оказалось, журналисты погнались за сенсацией и опубликовали непроверенную информацию из соцсетей.

Многие неофициальные паблики в Твиттере и Фейсбуке в последние дни копировали друг у друга информацию про возможное выступление Мудрика на ОИ-2028 в качестве легкоатлета, в подтверждение снабжая посты фото, где Мудрик находится на старте спринтерской дистанции. Некоторые авторы-репостеры даже забавно упоминали ОИ-2026, абсолютно не догадываясь, что ближайшая Олимпиада – зимняя.

Как оказалось, это фото датировано 2024 года, когда Мудрик с дружеским визитом посетил лагерь легкоатлетов. На самом деле, никаких планов участвовать в легкоатлетических соревнованиях у Михаила нет. Практически невозможно показывать какие-либо результаты в спринте, не занимаясь этим целенаправленно с детства.

На удивление, журналисты Marca на полном серьезе опубликовали откровенную утку про Мудрика, не проверяя информацию.

Старое фото, которое Мудрик выложил 2 сентября 2024 в Instagram (см. пост)

По теме:
В этом климате медали невозможны. Украинки оценили соревнования ЧМ в ходьбе
Главан дисквалифицирован, 3 украинки в топ-25. Спортивная ходьба на ЧМ-2025
Матч Арсенал – Манчестер Сити и другие. Прогнозы на 5-й тур АПЛ 2025/26
Marca Михаил Мудрик легкая атлетика Челси допинг дисквалификация выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20 сентября 2025, 07:52 1
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году

Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
Футбол | 20 сентября 2025, 08:42 7
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима

«Красные дьяволы» набрали лишь четыре очка в четырех турах АПЛ, но португальца пока не выгоняют

Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20.09.2025, 14:06
Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19.09.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Теннис | 19.09.2025, 16:43
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
але спорт.юа не повівся,
а лише виклав цю інфу від лохів...
Ответить
0
Популярные новости
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 28
Волейбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
МАГУЧИХ: «На 60% была уверенность, что один прыжок – и конец квалификации»
МАГУЧИХ: «На 60% была уверенность, что один прыжок – и конец квалификации»
18.09.2025, 15:38
Другие виды
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем