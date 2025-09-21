Коуч Кудровки: «Поражение от Полесья? Понимали, с кем мы играем»

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов объяснил поражение своей команды в матче шестого тура Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья» (0:2).

«Понимали, с кем мы играем. Амбициозная команда во всех компонентах – клуб, инфраструктура, финансы, игроки. Бежать против них с открытым заборолом (подвижная часть рыцарского шлема – прим.). Не было установки садиться в низкий или средний блок. Говорили, что нужно находить момент для прессинга. Если в низком блоке команда заставит работать, нужно работать. Так в 1-м тайме и было. Мало контригры. Не очень качественно выходили из-под давления. Перехватывали мячи и быстро терялись.

Во 2-м тайме эти компоненты немного лучше были. Соперник забил, нужно было отыгрываться. Сделали замены, где-то усилили игру, полумоменты появились, угловые. Индивидуальное мастерство игроков Полесья – это показатель, поэтому трудно было играть против них.

Говорили ребятам, чтобы больше открывались в пространство. Надо выходить через фланги, передачи за спину соперникам, где-то находить игру между линиями. Какие-то моменты были, но мы этим не пользовались. Играли против очень качественного соперника. Кто сейчас вызывается в сборную, кто когда вызывался, есть опыт игры на международном уровне ... В этом компоненте мы уступаем.

Каждый гол – это ошибка и сила соперника. Любой забитый гол в наши ворота – это индивидуальная или командная ошибка, да и мы пользуемся ошибками соперников, когда забиваем. Иначе всегда счет был бы 0:0. Надо правильно реагировать и допускать их как можно меньше», – сказал Баранов.

