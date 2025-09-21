ФОТО. Футбольная журналистка показала роскошное тело. 10/10
Элеонора Инкардона: новая звезда футбольной журналистики
Итальянская журналистка Элеонора Инкардона стремительно набирает популярность, работая на DAZN и освещая матчи Серии А.
Ее красота и сексуальность сделали ее настоящей сенсацией.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В Instagram у Элеоноры уже 1,3 млн подписчиков, а ее публикации стабильно собирают тысячи лайков.
Личная жизнь тоже на виду – ее парень, полузащитник «Милана» и сборной Италии Самуэле Риччи.
Инкардону все чаще сравнивают с Дилеттой Леоттой – и многие считают, что у самой сексуальной футбольной журналистки в мире теперь появилась серьёеная конкурентка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Однако команда Костышина все равно единолично возглавила турнирную таблицу
Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»