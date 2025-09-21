Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Футбольная журналистка показала роскошное тело. 10/10
21 сентября 2025, 00:47 | Обновлено 21 сентября 2025, 01:05
Элеонора Инкардона: новая звезда футбольной журналистики

Instagram. Элеонора Инкардона

Итальянская журналистка Элеонора Инкардона стремительно набирает популярность, работая на DAZN и освещая матчи Серии А.

Ее красота и сексуальность сделали ее настоящей сенсацией.

В Instagram у Элеоноры уже 1,3 млн подписчиков, а ее публикации стабильно собирают тысячи лайков.

Личная жизнь тоже на виду – ее парень, полузащитник «Милана» и сборной Италии Самуэле Риччи.

Инкардону все чаще сравнивают с Дилеттой Леоттой – и многие считают, что у самой сексуальной футбольной журналистки в мире теперь появилась серьёеная конкурентка.

