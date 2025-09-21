ФОТО. Футбольная журналистка показала роскошное тело. 10/10

Итальянская журналистка Элеонора Инкардона стремительно набирает популярность, работая на DAZN и освещая матчи Серии А.

Ее красота и сексуальность сделали ее настоящей сенсацией.

В Instagram у Элеоноры уже 1,3 млн подписчиков, а ее публикации стабильно собирают тысячи лайков.

Личная жизнь тоже на виду – ее парень, полузащитник «Милана» и сборной Италии Самуэле Риччи.

Инкардону все чаще сравнивают с Дилеттой Леоттой – и многие считают, что у самой сексуальной футбольной журналистки в мире теперь появилась серьёеная конкурентка.