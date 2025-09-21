ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала идеальные формы. Это топ

Пока Артем Шабанов удерживает натиск соперников «Металлиста 1925», его жена Юлия становится настоящей звездой вне поля.

Новые фото с пляжа Хавеа в откровенном купальнике вызвали взрыв эмоций у фанатов.

Лаконичное «Hi, everyone» в Instagram оказалось достаточно, чтобы публикация собрала множество реакций.

Пока защитник сражается за победы на футбольных аренах, его муза дарит болельщикам другой триумф – эстетический и чувственный.