Другие новости21 сентября 2025, 00:18 |
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала идеальные формы. Это топ
Юлия Шабанова покоряет Instagram и испанские пляжи
Пока Артем Шабанов удерживает натиск соперников «Металлиста 1925», его жена Юлия становится настоящей звездой вне поля.
Новые фото с пляжа Хавеа в откровенном купальнике вызвали взрыв эмоций у фанатов.
Лаконичное «Hi, everyone» в Instagram оказалось достаточно, чтобы публикация собрала множество реакций.
Лаконичное «Hi, everyone» в Instagram оказалось достаточно, чтобы публикация собрала множество реакций.
Пока защитник сражается за победы на футбольных аренах, его муза дарит болельщикам другой триумф – эстетический и чувственный.
