Руслан РОТАНЬ: «В раздевалку пришел Буткевич, рассказал анекдот»

Полесье в матче чемпионата Украины обыграло Кудровку со счетом 2:0 и поднялось в топ-4 УПЛ. О результате рассказал наставник житомирской команды Руслан Ротань.

«Нам пошла на пользу пауза на матчи сборных. Отдохнули после переездов и выглядели более целостно, это было видно. Как одна команда. Назаренко? Ему после сборной нужно было выдохнуть и немножко отдохнуть, поэтому в старте вышел Брагару, который искал пространство между линиями».

«Через работу будем идти к своей лучшей игре, потому что еще есть волнение. Буткевич пришел в раздевалку? Да, рассказал хороший анекдот. Это уже традиция у нас такая. Сегодня был хороший анекдот. Мотивирует команду, когда президент всегда рядом», – сказал Ротань.