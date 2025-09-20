Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Руслан РОТАНЬ: «В раздевалку пришел Буткевич, рассказал анекдот»

Команда обыграла Кудровку

ФК Полесье. Руслан Ротань

Полесье в матче чемпионата Украины обыграло Кудровку со счетом 2:0 и поднялось в топ-4 УПЛ. О результате рассказал наставник житомирской команды Руслан Ротань.

«Нам пошла на пользу пауза на матчи сборных. Отдохнули после переездов и выглядели более целостно, это было видно. Как одна команда. Назаренко? Ему после сборной нужно было выдохнуть и немножко отдохнуть, поэтому в старте вышел Брагару, который искал пространство между линиями».

«Через работу будем идти к своей лучшей игре, потому что еще есть волнение. Буткевич пришел в раздевалку? Да, рассказал хороший анекдот. Это уже традиция у нас такая. Сегодня был хороший анекдот. Мотивирует команду, когда президент всегда рядом», – сказал Ротань.

Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кудровка Полесье - Кудровка Руслан Ротань Геннадий Буткевич
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
